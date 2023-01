Uno scontro tra la sua moto ed un camion è costato la vita ad un ragazzo di 35 anni: il tragico sinistro ieri pomeriggio sulla statale 234 a San Colombano al Lambro, in provincia di Milano.

11 gennaio 2023

Tragico incidente sulla statale: giovane centauro perde la vita

Un giovane di 35 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri in un drammatico incidente stradale verificatosi lungo la statale 234 Mantovana nel territorio di San Colombano al Lambro, piccolo comune della provincia di Milano.

La vittima era alla guida della sua moto che, per cause ancora da chiarire, si è schiantata contro un camion, condotto da una donna di 41 anni. Dopo l’impatto, il centauro è finito al suolo e per lui non c’è stato nulla da fare. Ferita lievemente e sotto choc l’autista del mezzo pesante, trasportata in ospedale per le cure del caso.

San Colombano al Lambro, scontro tra moto e tir sulla statale Mantovana: muore 35enne

