MasterChef: Cannavacciuolo da il meglio di se, pensa alla “patata” ed il web impazzisce – VIDEO

Cannavacciuolo da il meglio di se, in televisione pensa alla “patata” ed il video diventa virale in pochi minuti.

Antonino Cannavacciuolo, uno chef da 7 Stelle Michelin

Dopo tanta gavetta e sacrifici, Antonino Cannavacciuolo oggi può godersi le sue 7 Stelle Michelin. L’ultimo traguardo è stato raggiunto prima delle festività natalizie dove lo Chef di Villa Crespi (Novara) ne ha totalizzate 2 in un colpo solo.

Originario di Napoli, lo Chef è nato a Vico Equense, sulla penisola sorrentina. In questa terra ha avuto modo di sperimentare nuovi gusti e sapori fin da bambino che gli hanno permesso di realizzare il suo sogno, diventare un grande Chef a livello internazionale e ci è riuscito. Ha iniziato con poco, subito dopo la scuola alberghiera, Antonino sapeva che quello sarebbe stato il suo destino, si è rimboccato le maniche ed ha iniziato dalle basi, pelando le verdure acquisendo di volta in volta sempre più competenza per arrivare sull’Olimpo della cucina.

MasterChef, una fonte inesauribile di risate

L’edizione 2023 di MasterChef Italia è decisamente la più esilarante, fa parte dei giudici, come qualche anno a questa parte, Antonino Cannavacciuolo che sta dando il meglio di se con battute, scherzi e prese in giro.

Per quanto la gara sia tosta come al solito e piena di competizione, le risate non mancano e spesso alcune affermazioni dello Chef di Villa Crespi vengono estrapolate e diffuse sul web così da diventare dei veri e propri tormentoni.

L’ultimissimo riguarda le patate, nel video lo Chef intona una canzone famosissima cambiando totalmente il senso delle parole: “Sarà capitato anche a te di avere una patata cruda”, canticchia fra se e se Cannavacciuolo.

Il siparietto è stato esilarante poiché Antonino, con tutta la nonchalance del mondo, non ha nemmeno riso al suo intervento riferito a delle patate crude che avevano preparato gli aspiranti Chef.

In pochi minuti il video è diventato virale attirando l’attenzione di milioni di utenti che hanno commentato stupiti: “Perché mi fa così ridere”, commenta qualcuno con faccine virtuali, “Questa è l’edizione più divertente” commenta qualche altro.