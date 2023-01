Un incidente stradale si è verificato sulla statale 336 a Marcallo con Casone, alle porte di Milano, questa mattina: morto un 70enne, ferite due persone.

Di Marco Spartà

11 gennaio 2023

Frontale sulla statale tra due auto: drammatico bilancio

Terrificante incidente stamane sulla strada statale 336 nel territorio di Marcallo con Casone, alle porte di Milano, dove due auto si sono scontrate frontalmente. Il bilancio è di un morto e di due feriti, entrambi non gravemente. A perdere la vita uno dei conducenti, un uomo di 70 anni.

Tempestivo l’intervento dei soccorsi e dei vigili del fuoco. Nulla da fare per il 70enne, deceduto per le gravi ferite riportate nello scontro. Le altre due persone, un 58enne ed un 51enne, sono stati trasportati in ospedale.

Marcallo, frontale tra due auto sulla statale 336: morto un 70enne, ferite non gravemente due persone

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Un morto e due feriti. Questo il terribile bilancio dello scontro avvenuto intorno alle 8:30 di oggi, mercoledì 11 gennaio, lungo la statale 336 dell’Aeroporto di Malpensa a Marcallo con Casone, in provincia di Milano. La vittima è un uomo di 70 anni, di cui non si conoscono le generalità.

Il 70enne, secondo quanto appreso dalla redazione di Milano Today, era alla guida di una vettura che, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, si è scontrata con un’altra auto frontalmente. Un urto violentissimo.

Lanciato l’allarme, in pochi minuti sono intervenuti i vigili del fuoco ed i mezzi del 118. I sanitari, purtroppo, non hanno potuto far nulla per salvare la vita della vittima. Fatali le lesioni riportate nell’impatto. Altre due persone, un uomo di 58 anni ed un 51enne, sono rimaste ferite non gravemente e trasportate in ospedale per le cure del caso.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Stradale del capoluogo lombardo che hanno provveduto ai rilievi di legge per stabilire la dinamica dello scontro. Per permettere le operazioni di soccorso e gli accertamenti, riferisce Milano Today, il tratto è stato chiuso, circostanza che ha provocato disagi alla circolazione con lunghe code.