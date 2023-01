Ricette facili e veloci, ti stupiranno in qualunque occasione

Non sai mai cosa cucinare a pranzo o a cena? Non disperare, oggi per te abbiamo delle idee facili, veloci ma soprattutto gustose.

Un primo piatto da leccarsi i baffi

Quando si ha poco tempo, preparare pranzi veloci è davvero una salvezza, ecco a te semplici proposte per gustare un pranzo completo velocissimo.

Linguine con tonno per 4 persone.

Ingredienti: 500 gr di linguine – 150 gr di pomodorini – 1 spicchio di aglio – 200 gr di tonno in vetro – olive nere q.b. – capperi otto sale q.b. – peperoncino q.b. – 5 filetti di alici sott’olio – olio extravergine di oliva q.b. – sale q.b. – prezzemolo q.b.

Procedimento: Mentre l’acqua dove calerete la pasta bolle, in una padella mettete uno spicchio di aglio, le alici sott’olio, le olive, i capperi sciacquati ed il peperoncino ( se non lo preferite, non mettetelo), fate soffriggere e versate i pomodorini con un goccino di acqua calda. Fate andare a fiamma dolce per qualche minuto. Cuocete la pasta in acqua salata e contemporaneamente versate il tonno in padella. Mentre la pasta cuoce il sughetto si cucinerà. Scolate la pasta al dente e fare mantecare per qualche minuto nel sugo, aggiustate di sale se necessario, infine una spruzzata di prezzemolo fresco e servite caldo.

Un secondo che ti stupirà dal primo boccone

Per un secondo veloce vi proponiamo, scaloppine con cotto e provola per 4 persone.

Ingredienti: insalata mista che accompagnerà i piatto – 10 fettine di girello di maiale – 10 fettine di prosciutto cotto – 10 fettine di provola – mezzo bicchiere di vino bianco – farina q.b. – sale q.b. – pepe q.b. – una noce di burro – olio extravergine di oliva q.b. –

Procedimento: impanate le fettine di carne nella farina su ambo i lati e con uno stuzzicadenti fermate la fettina di prosciutto su un’estremità. In una padella capiente mettete il burro e l’olio d’oliva, fate sciogliere, quando sfrigola adagiate la carne, fate rosolare su entrambi i lati e sfumate con vino bianco, lasciate cuocere a fuoco lento per qualche minuto (se la carne si asciuga versate un goccino di acqua calda), aggiustate di sale e pepe, spegnete il fuoco, mettete su ogni fetta la provola e lasciate sciogliere con un coperchio. Condite l’insalata e servite.