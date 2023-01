Una ragazza è stata trovata morta nella mattinata di oggi lungo la banchina del Tevere a Roma: indagini della Polizia di Stato per chiarire le cause del decesso.

Di Marco Spartà

13 gennaio 2023

Cadavere di una ragazza sulla banchina del fiume: è giallo

Agghiacciante scoperta questa mattina sulla banchina del Tevere a Roma, dove una giovane donna è stata trovata morta. A notare il cadavere, riverso al suolo, sarebbe stato un uomo che si trovava su una canoa.

Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i soccorsi e gli agenti della Polizia di Stato che hanno potuto solo constatare il decesso. Sono già in corso le indagini per chiarire le cause della morte e risalire all’identità della giovane. Dai primi riscontri, sembra possa essersi trattato di un gesto estremo.

Roma, cadavere di una giovane trovato sulla banchina del Tevere: ipotesi gesto estremo

A stabilirlo con certezza sarà l’esame autoptico sulla salma che sarebbe stato già disposto dall’autorità giudiziaria. Maggiori dettagli potrebbero arrivare anche dalle telecamere di sorveglianza, i cui filmati sono stati acquisiti dalla Polizia.