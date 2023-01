Nel pomeriggio di ieri ad Agrigento, uno studente di 22 anni è stato trovato senza vita in un affittacamere del centro storico: sul corpo una ferita d’arma da taglio.

Di Marco Spartà

16 gennaio 2023

Macabra scoperta nella stanza di un affittacamere: studente trovato senza vita

Uno studente di soli 22 anni è stato trovato privo di vita nel pomeriggio di ieri all’interno della stanza di un affittacamere di Agrigento dove alloggiava. L’allarme è scattato quando alcuni amici hanno chiamato i carabinieri non avendo più notizie del giovane.

I militari dell’Arma, giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco, hanno fatto la terribile scoperta: il cadavere del 22enne riverso sul letto con una ferita d’arma da taglio al petto. Indagini in corso per capire cosa sia accaduto allo studente. Disposta l’autopsia sulla salma.

Agrigento, studente trovato morto in un affittacamere con una coltellata al petto: disposta l'autopsia

I carabinieri di Agrigento stanno conducendo le indagini sulla morte di Tianzheng Zhang, studente cinese di 22 anni che frequentava l’Accademia di Belle Arti del capoluogo di provincia siciliano.

Il 22enne è stato trovato privo di vita ieri pomeriggio, domenica 15 gennaio, nella stanza dell’affittacamere dove alloggiava, sito in zona Salita Iacono, nel centro storico di Agrigento. A chiamare le forze dell’ordine, scrivono le testate locali e la redazione di Fanpage, sono stati alcuni amici del ragazzo che, non riuscendo a contattarlo da ore, hanno deciso di lanciare l’allarme.

Presso l’affittacamere sono arrivate le pattuglie dei carabinieri, i soccorsi del 118 ed i vigili del fuoco. I pompieri hanno forzato la porta dell’alloggio rinvenendo il corpo esanime di Tianzheng riverso sul letto. Il cadavere presentava una ferita d’arma da taglio all’altezza del cuore che sarebbe stata inferta con un coltello da cucina. Sul posto anche la Scientifica per gli accertamenti.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto al giovane che, riferisce Fanpage, sembra sia stato visto per l’ultima volta nella serata di venerdì, quando pare avesse richiesto l’intervento dei carabinieri dopo una discussione con qualcuno. Gli investigatori non escludono al momento nessuna ipotesi.