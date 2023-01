Due uomini ed una donna sono morti la scorsa notte in un tragico incidente stradale avvenuto tra Legnaro e Piove di Sacco, in provincia di Padova. Sul posto i soccorsi ed i carabinieri.

Di Marco Spartà

16 gennaio 2023

Incidente nella notte sulla statale: tre morti

È di tre morti il bilancio dell’incidente stradale verificatosi la scorsa notte sulla statale 516 Piovese nel tratto tra Legnaro e Piove di Sacco, in provincia di Padova. Le vittime sono due uomini di 45 e 46 anni ed una donna di 46.

I tre viaggiavano a bordo di un’auto che, per cause ancora da determinare, è finita fuori strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed il personale medico del 118: nulla da fare per le vittime. A lavoro i carabinieri per verificare la dinamica dell’incidente.

Piove di Sacco, auto finisce fuori strada sulla statale: morti due uomini e una donna

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Terrificante incidente stradale la scorsa notte, tra domenica 15 e lunedì 16 gennaio, lungo la statale 516 Piovese, via Romea, tra Legnaro e Piove di Sacco, entrambi comuni in provincia di Padova. Nel sinistro hanno perso la vita Martina Pagin, di 46 anni, Diego Rampazzo e Eduard Ndoj, rispettivamente di 46 e 45 anni.

Secondo le prime informazioni, come riferisce la redazione de Il Gazzettino, le tre vittime viaggiavano a bordo di un’Audi A6 che, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita di strada. L’auto è andata completamente distrutta.

In pochi minuti sul luogo della tragedia sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco ed i sanitari del Suem 118. Due degli occupanti, scrivono i colleghi de Il Gazzettino, sono stati trovati all’interno dell’abitacolo, mentre il terzo fuori dal veicolo. Purtroppo, per tutti non c’è stato nulla da fare: gravissime le lesioni riportate nello schianto.

Intervenuti anche i carabinieri di Piove di Sacco che hanno condotto i rilievi di legge per stabilire con precisione le cause che hanno fatto terminare il mezzo fuori dalla sede stradale. Al momento pare si tratti di un incidente autonomo che non avrebbe coinvolto nessun altro veicolo.