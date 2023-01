Ieri sera a Castel di Judica, in provincia di Catania, il titolare di una panineria è morto in un incendio divampato all’interno del locale. Ferita una ragazza.

Di Marco Spartà

16 gennaio 2023

Muore nell’incendio della sua panineria: la vittima un 62enne

Un uomo di 62 anni è deceduto in seguito ad un incendio divampato ieri sera nella panineria di cui era titolare a Castel di Judica, in provincia di Catania. Nel rogo è rimasta ferita alle mani anche una ragazza che è stata trasportata in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed il personale sanitario del 118 ed i carabinieri. In corso tutti gli accertamenti delle forze dell’ordine che dovranno determinare le cause che hanno fatto sviluppare le fiamme.

Castel di Judica, incendio nella sua panineria: morto il titolare 62enne, ferita una ragazza

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Nella serata di ieri, domenica 15 gennaio, un uomo è morto a causa delle ustioni riportate in un incendio divampato nel locale panineria di cui era titolare, sito in via Monte Grappa a Castel di Judica, centro della provincia di Catania. La vittima Pippo Marino, di 62 anni.

Secondo le prime informazioni sul drammatico episodio, come riporta la redazione di Catania Today, il 62enne era all’interno dell’attività quando improvvisamente si è sviluppato il rogo che non gli ha lasciato scampo. Presente anche una ragazza, di cui non si conoscono le generalità, rimasta ustionata alle mani.

Dopo la segnalazione, sul posto sono arrivate alcune squadre dei vigili del fuoco e l’equipe medica del 118. Per il titolare della panineria era ormai troppo tardi: ai sanitari non è rimasto altro che constatarne il decesso, troppo gravi le ustioni riportate. La giovane, invece, riferisce Catania Today, è stata caricata in ambulanza e trasportata presso l’ospedale di Caltagirone, dove si trova ricoverata.

Non si conoscono ancora le cause che hanno dato origine alle fiamme, circostanza su cui stanno lavorando i tecnici dei vigili del fuoco ed i carabinieri di Castel di Judica e ed i colleghi di Raddusa, accorsi sul posto. I militari dell’Arma hanno provveduto anche al sequestro dei locali interessati per gli accertamenti.