Di Marco Spartà

17 gennaio 2023

Un uomo di 49 anni è rimasto vittima di un terrificante incidente verificatosi ieri mattina all’alba lungo l’autostrada A4 Brescia-Milano nel tratto compreso tra i comuni di Trezzo sull’Adda e Cavenago Brianza.

Il 49enne era alla guida di un camion, rimasto coinvolto in uno scontro con altri tre mezzi pesanti. A quel punto sarebbe sceso dalla cabina, ma è stato investito da un veicolo morendo sul colpo. Altre tre persone sono rimaste ferite non gravemente e trasportate in ospedale.

Trezzo sull’Adda, travolto da un veicolo l’autostrada A4: camionista di 49 anni perde la vita

Tragico incidente ieri mattina, lunedì 16 gennaio, lungo l’autostrada A4 Brescia-Milano tra Trezzo sull’Adda e Cavenago Brianza, comuni rispettivamente in provincia di Milano e Monza e Brianza. Nel sinistro ha perso la vita Orazio Ingegneri, camionista 49enne residente ad Almenno San Bartolomeo (Bergamo).

Ingegneri, secondo quanto riportano i colleghi di Brescia Today, stava percorrendo il tratto autostradale a bordo di un camion, un Iveco Eurocargo della società di trasporti per la quale lavorava. Per cause ancora da stabilire, il camion si è scontrato con altri tre mezzi pesanti. Dopo l’impatto, il 49enne è sceso dalla cabina per constatare i danni, ma a quel punto è sopraggiunto un altro veicolo che lo ha centrato in pieno.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e diversi mezzi del 118, tra cui l’eliambulanza. Per Ingegneri non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso, che sarebbe sopraggiunto sul colpo. Ferite non gravemente altre tre persone, di età compresa tra i 28 ed i 45 anni, che sono state trasportate in ospedale.

Spetterà agli agenti della Polizia Stradale, giunti sul luogo dello schianto, ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. Secondo i primi riscontri, scrive Brescia Today, pare che i mezzi si siano schiantati a causa della fitta nebbia in zona.