Dopo giorni in ospedale è deceduto il ragazzo di 14 anni che era rimasto coinvolto in un incidente in canoa sul fiume Entella a Chiavari, in provincia di Genova.

Di Marco Spartà

17 gennaio 2023

Incidente in canoa: 14enne muore in ospedale

È morto nel pomeriggio di ieri all’ospedale di Genova il ragazzo di soli 14 anni che giovedì scorso era rimasto coinvolto in un incidente in canoa nel fiume Entella a Chiavari. A nulla sono serviti i tentativi dei medici di salvargli la vita.

L’adolescente si stava allenando su una canoa, insieme ad altri cinque ragazzini ed un istruttore, quando il natante si è ribaltato rimanendo impigliata contro un pilone. I soccorritori lo hanno liberato e trasportato in ospedale, dove è rimasto ricoverato per giorni prima del tragico epilogo.

Andrea Demattei non ce l’ha fatta. Il ragazzo di 14 anni che viveva a Sestri Levante è deceduto ieri pomeriggio, lunedì 16 gennaio, all’ospedale Gaslini di Genova dove si trovava ricoverato dallo scorso giovedì in seguito ad un incidente in canoa.

Stando a quanto ricostruito, come riferisce Il Corriere della Sera, il 14enne stava prendendo parte ad un allenamento di canottaggio lungo il fiume Entella a Chiavari con la Shock Waves Sport, associazione dilettantistica di cui faceva parte. Durante la sessione, per cause ancora da determinare, il natante, su cui si trovavano altri ragazzini e l’istruttore, si è ribaltato ed è andato ad incastrarsi contro un pilone del ponte della Maddalena bloccato da un tronco. A prestare i primi soccorsi l’istruttore che ha provato a tenere Andrea fuori dall’acqua in attesa dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i sommozzatori che hanno lavorato per liberare il 14enne, poi affidato ai sanitari del 118 che lo hanno trasferito d’urgenza in eliambulanza presso il Gaslini del capoluogo ligure. Qui i medici hanno provato in tutti i modi a salvarlo, ma è stato tutto inutile: a quattro giorni di distanza, il ragazzo si è spento. La madre di Andrea, scrive Il Corriere, ha già dato il consenso per l’espianto degli organi per la donazione.

La Procura della Repubblica di Genova ha aperto un’inchiesta per far luce sul drammatico episodio ed accertare eventuali responsabilità.