Omicidio nella notte: 19enne accoltellato e ucciso al culmine di una lite in strada

A Firenze, durante la scorsa notte, un ragazzo di 19 anni è stato ucciso a coltellate al culmine di una lite scoppiata in strada: fermate alcune persone.

Omicidio la scorsa notte a Firenze, dove un ragazzo di 19 anni è stato aggredito e ucciso a coltellate in strada nei pressi della stazione ferroviaria. L’allarme sarebbe stato lanciato da alcuni passanti che avrebbero notato il giovane riverso al suolo in una pozza di sangue.

Immediatamente sono arrivati i soccorsi che hanno rianimato il 19enne e lo hanno poi trasportato in ospedale, dove ai medici non è rimasto altro che appurarne la morte. Ora sono in corso le indagini della Polizia di Stato per stabilire quanto accaduto: sarebbero state già fermate alcune persone per essere sentite.

Firenze, 19enne accoltellato e ucciso in strada: fermate alcune persone

La scorsa notte, tra mercoledì 13 e giovedì 14 marzo, un ragazzo è stato ucciso a coltellate in strada, all’altezza di largo Alinari, nelle vicinanze della stazione. La vittima è un 19enne di origine moldava, di cui non sono state diffuse le generalità.

Secondo quanto appurato al momento, come ricostruiscono alcune fonti locali e la redazione de Il Corriere della Sera, il 19enne sarebbe stato aggredito e poi colpito da almeno un fendente, probabilmente al culmine di una lite. L’allarme sarebbe scattato quando alcuni passanti hanno notato il ragazzo riverso al suolo, in un lago di sangue. Tempestiva la chiamata al 112.

In largo Alinari è intervenuto lo staff medico del 118 che ha prestato le prime cure al 19enne e lo ha trasportato d’urgenza presso l’ospedale Santa Maria Nuova. Inutile ogni tentativo di salvargli la vita: poco dopo l’arrivo, i sanitari hanno potuto solo dichiararne la morte, sopraggiunta per le gravi lesioni riportate.

Oltre al personale sanitario, sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato del capoluogo toscano che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto ed individuare il presunto responsabile. Poco dopo, gli agenti avrebbero fermato alcune persone che sono state portate in Questura per essere sentite. Si sospetta che tra loro possa esserci l’assassino. Il gruppo sembra sia stato individuato grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza installate nella zona dove si è consumato il delitto.

Le ipotesi sul movente

Non è ancora chiaro cosa abbia potuto far scattare l’accesa lite, poi culminata nel sangue. Ad ora, non si esclude nessuna ipotesi, ma quella che stanno valutando gli inquirenti sarebbe di una discussione legata a questioni di droga. A stabilirlo con precisione saranno le successive indagini e gli accertamenti degli investigatori.