Belen in Rai? Dove potremmo vedere la showgirl: l’indiscrezione

Dopo lo stop televisivo Belen Rodriguez approderà in Rai? Spunta una curiosa indiscrezione che svela dove potremmo vedere la splendida showgirl.

Da mesi l’amatissima showgirl e conduttrice argentina è lontana dalla televisione, l’ultimo anno per lei non è stato affatto semplice ed è per questo che ha deciso di prendersi una pausa. Dopo anni ha detto addio alla conduzione di Tu Si Que Vales ed è stata sostituita anche a Le Iene, trasmissione che lei stessa in passato ha ammesso sognava di condurre da sempre. Quando il suo matrimonio con Stefano De Martino è giunto di nuovo al capolinea era devastata, ha impiegato diverso tempo per ritrovare la serenità.

Nei mesi scorsi ospite di Mara Venier a Domenica In ha rivelato i motivi che l’hanno spinta a mettere fine alla sua chiacchierata storia d’amore con il conduttore campano. Per anni si sono lasciati e ripresi ma le cose tra loro non hanno mai funzionato, questa volta a causare l’addio sono stati i ripetuti tradimenti di lui. Belen Rodriguez ha fatto sapere di aver scoperto ben dodici tradimenti, poi ha smesso di indagare. È stata talmente male che per la prima volta ha sperimentato la depressione, ha dovuto chiedere aiuto per riprendere in mano la sua vita perché non riusciva a reagire.

Belen Rodriguez torna sul piccolo schermo? Potrebbe approdare in Rai

Dopo la rottura con De Martino la showgirl argentina aveva ritrovato l’amore con Elio Lorenzoni, per mesi sono apparsi innamoratissimi e complici, lei aveva addirittura manifestato il desiderio di convolare a nozze con lui quando il divorzio con Stefano sarebbe stato ufficiale. All’improvviso però non si sono più mostrati insieme, non è noto cosa sia successo con l’imprenditore bresciano ma più volte ha confermato di essere di nuovo single.

Nelle scorse settimane si è già parlato di un nuovo flirt con il cestista Bruno Cerella, Belen Rodriguez ha però smentito ribadendo sui social che al momento è single. Con ironia ha anche detto che l’unico fidanzato della sua vita è il figlio Santiago. Per lei potrebbero esserci novità in vista dal punto di vista professionale, nei prossimi mesi infatti potrebbe tornare sul piccolo schermo. Dove? In Rai, stando ad un’indiscrezione rivelata da Giuseppe Candela su Dagospia potrebbe far parte della prossima edizione di Ballando con le stelle.

Il noto giornalista ha fatto sapere che Milly Carlucci l’aveva già contattata per la scorsa edizione, adesso la trattativa sarebbe in corso ma per chiuderla serve un ‘mega cachet’. Sarà davvero una concorrente di Ballando con le stelle? Al momento la novità non è stata né confermata né smentita, per lei però questa opportunità potrebbe essere una rinascita e un ottimo modo per tornare in pista. D’altronde la danza è sempre stata una sua grande passione, proprio nell’ultimo periodo sui social ha fatto sapere che sta prendendo delle lezioni di ballo.

Altre novità nella vita di Belen, cambierà casa dopo 13 anni

Nei mesi scorsi la splendida showgirl argentina aveva già manifestato il desiderio di cambiare casa e presto lascerà l’appartamento in cui ha vissuto negli ultimi tredici anni, lo stesso in cui ha vissuto con Stefano De Martino. Qualche giorno fa sul suo profilo Instagram si è mostrata nella sua nuova casa, intenta a scegliere l’arredamento e ogni altro dettaglio.

Ai suoi tantissimi follower Belen Rodriguez ha fatto sapere di aver comprato casa. Però il cambiamento non sarà drastico, si trasferirà infatti proprio di fronte, ha anche rivelato di essere molto felice.