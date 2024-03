Stefano De Martino ha una nuova fiamma? L’indizio social non sfugge ai fan: nome spiazzante

Un episodio divertente con protagonista Stefano De Martino scatena il gossip su chi possa essere la sua fidanzata. E lui è il primo a spassarsela sul nome del suo flirt attuale.

Stefano De Martino mantiene da sempre un gran riserbo in relazione a quella che è la sua vita sentimentale. All’opinione pubblica sono note praticamente soltanto le sue vicissitudini vissute a più riprese con Belen Rodriguez, e la relazione che precedette il legame sentimentale con l’argentina.

Relazione che vide Stefano De Martino fidanzarsi con Emma Marrone. Parliamo di un qualcosa che risale a circa quindici anni fa, con i due che si conobbero all’interno della accademia di Amici. Questa dinamica si è ripetuta altre volte, come capitato ad esempio con Sangiovanni e Giulia Stabile.

Nel corso degli scorsi mesi a Stefano De Martino era stata attribuita una relazione con una bellissima ragazza, tale Martina Trivelli. Si tratta di una ventiseienne di Pescara trapiantata a Milano e che lavora in un ambito diverso da quello dello spettacolo.

C’è stato quasi un gioco ad indovinare chi possa essere la eventuale fidanzata attuale di Stefano De Martino, tra Gabriele Parpiglia ed ilmenestrelloh, due esperti di gossip tra i più noti in Italia. Il primo, in diretta on air sulle frequenze di RTL 102.5, fa nome e cognome della lei con la quale il conduttore tv della Rai è stato visto.

Stefano De Martino, chi è la sua presunta fidanzata

Secondo Parpiglia, lei sarebbe Luciana Montò, una modella originaria di Napoli. De Martino invece proviene da Torre Annunziata, località situata a circa 26 km dal capoluogo campano. Proprio Parpiglia ha diffuso anche uno scatto carpito ai due, nel quale De Martino e quella che si presume essere la Montò vengono ritratti insieme.

Tutto fatto? Tutto vero? In effetti ci sono degli indizi in base ai quali lui e lei si conoscono sin dal 2020 e che si seguono reciprocamente sui social. Tutto vero? In realtà sembra di no perché fa irruzione ilmenestrelloh, il quale commenta quanto diffuso da Parpiglia smentendo quest’ultimo.

Ilmenestrelloh sostiene che quella ragazza non sia la Montò. Ed ecco che fa capolino, a margine di questa singolar tenzone, proprio Stefano De Martino. Quest’ultimo ha commentato con ironia: “Ilmenestrelloh-Parpiglia 1-0”. In tutto ciò però si evince come una frequentazione fissa l’ex di Belen Rodriguez sembra avercela.

Difatti De Martino non ha smentito. E questo è un periodo particolare per lui, il cui nome rientra nel novero dei candidati possibili ai quali affidare la conduzione e la direzione artistica del Festival di Sanremo 2025. Da tempo il bel Stefano è in ascesa in Rai, dove ha presentato diversi show. Ed ora lui sembra pronto per sfruttare questa grande occasione.

E Belen intanto? Dopo la fine improvvisa ed anche traumatica della relazione con Elio Lorenzoni, lei ha fatto una dedica molto dolce su Instagram a qualcun altro che è molto vicino a lei.