“Isola dei Famosi”, la novità scatena la bufera: cosa è accaduto

“Isola dei Famosi”: tra le novità di quest’anno ci sarebbe una regola che fa molto discutere. Si riuscirà a comporre il cast?

Il “Grande Fratello” è in dirittura d’arrivo, con la finale prevista per il prossimo 25 marzo. Pochi giorni di stacco per gli amanti dei reality in quanto l’8 aprile, prendendo il testimone dalla trasmissione di Alfonso Signorini, partirà “L’Isola dei Famosi” condotta per la prima volta da Vladimir Luxuria. Un’azione ormai consolidata per Mediaset ed il suo pubblico quella dell’alternarsi della due trasmissioni.

A parte cambiamenti dell’ultimo minuto, il reality dovrebbe andare in onda ogni lunedì fino a giugno. Sul cast e sul resto dei volti che vedremo in trasmissione ancora c’è poco di certo. Pare essere confermata Sonia Bruganelli in versione di opinionista, forse accompagnata da un volto del Tg 5 ed Elenoire Casalegno come inviata. Se così fosse, sarebbe la prima donna a ricoprire questo ruolo. Ma quello che fa scalpore nelle ultime ore è una nuova regola che pare sia stata inserita nel regolamento.

“Isola dei Famosi” e la nuova regola: il motivo

Si parla di una serie di novità per la nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” inclusa qualche nuova regola che già sta facendo discutere. A confermare quanto si legge online, è stato il giornalista Gabriele Parpiglia su RTL 102, 5 nel corso del programma “Password” ha parlato proprio di questo. Pare, infatti, che i nuovi concorrenti del reality, da regolamento, non debbano avere tassativamente dei tatuaggi.

“Non vedremo a L’Isola dei Famosi dei personaggi tatuati – ha aggiunto il giornalista che ha avuto in anteprima la notizia – Il motivo? Oggi con un tatuaggio tu puoi raccontare una storia, puoi aprire un concetto su argomenti delicati. Quindi siccome siamo tutti per il politically correct, io allora condivido”.

Una regola che in un primo momento può sembrare bizzarra ma che invece rientra in quella azione portata avanti già da tempo di Pier Silvio Berlusconi di “ripulitura” di alcuni programmi, in primis i reality, per mettere da parte soprattutto il trash.

Si riuscirà a comporre un cast?

In seguito alla diffusione di questa nuova regola sulla trasmissione si è diffusa in rete una certa preoccupazione. Può essere un veto fattibile quello dei tatuaggi? Si sono chiesti gli utenti. Ci sono dei personaggi famosi che non hanno tattoo sul proprio corpo? Staremo a vedere. E nel mentre serpeggia anche l’idea del pubblico di vedere Beatrice Luzzi, finalista al “GF” come nuova opinionista de “L’Isola dei Famosi” accanto alla Bruganelli.