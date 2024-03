Loredana Bertè, la cantante dopo il ricovero: “Dovrò fare nuovi accertamenti”

Che cosa ha avuto Loredana Bertè e come sta adesso la amatissima cantautrice che da anni è sempre sulla cresta dell’onda. Quali sono le nuove date.

Loredana Bertè ha accusato un malore qualche giorno fa, a margine di un evento che avrebbe dovuto vederla protagonista a Roma. Nella Capitale era in programma un concerto che si sarebbe dovuto svolgere al teatro Brancaccio. Purtroppo però la energica e combattiva cantante ha dovuto alzare bandiera bianca.

La 73enne di Bagnara Calabra non si è sentita bene. È accaduto tra martedì e mercoledì scorsi, con lo staff che cura la comunicazione di Loredana Bertè che aveva anche rilasciato un apposito messaggio sui canali social della artista. Lì si era parlato del malessere che aveva riguardato la sorella dell’indimenticabile Mia Martini.

Senza volere essere offensivi, ormai Loredana Bertè ha una certa età. E nonostante lei non molli mai di un centimetro, il fisico non viaggia alla stessa velocità del suo carisma e della sua forza d’animo. Si spiega così forse ciò che le è accaduto. Ci sono sempre tanti impegni che bisogna onorare ogni giorno.

Tra interviste, concerti, appuntamenti vari e viaggi frequenti, ci deve essere un certo livello di stress con il quale dovere fare i conti ogni giorno. E poco tempo a disposizione per potersi riposare e per potere così ritrovare le necessarie energie fisiche e mentali.

Loredana Bertè, le nuove date dei due eventi rinviati

Poi però Loredana Bertè in persona ha voluto fornire a sua volta un aggiornamento riguardo a quello che ha vissuto suo malgrado sulla sua pelle. “Dear “Fenz”, Oggi rientro a Milano dopo un breve ricovero romano dove mi hanno fatto una terapia d’urto e dove ho iniziato esami ed accertamenti vari che dovrò continuare a Milano seguita da chi di dovere”.

Tutto passato, dunque, anche se la Bertè necessiterà di essere osservata da degli specialisti. Tutto questo intanto si traduce in uno spostamento di diverse settimane per due date inserite all’interno del suo tour in giro per l’Italia. Lei avrebbe dovuto esibirsi a Varese il 15 marzo, invece canterà nella città lombarda il prossimo 10 maggio.

L’appuntamento romano è stato spostato a sua volta al prossimo 15 maggio, con un recupero quindi previsto in futuro. La cantante ha accusato dei problemi all’intestino, dopo i due interventi chirurgici avuti proprio in quella parte del corpo l’anno scorso.

Il suo staff ha parlato di “accertamenti urgenti”. Non è in dubbio invece la partecipazione a “The Voice Senior”. L’importante è non sottoporre il fisico a degli sforzi eccessivi, cosa che invece è inevitabile sul palco. A Sanremo 2024, evento che ha visto la vittoria e la definitiva consacrazione di Angelina Mango, la Bertè aveva molto ben figurato facendo suo il premio della critica intitolato a sua sorella Mia Martini.