Anna Tatangelo torna single? Spunta una FOTO inattesa: l’indizio scatena i fan

Lei era fidanzata da più di un anno con il più giovane Mattia Narducci, e proprio Anna Tatangelo svela un dettaglio pesante in merito.

Anna Tatangelo ha vissuto una relazione importante in passato con Gigi D’Alessio. La cosa è ben nota a tutti ed il loro legame è durato quasi quindici anni, occupando in pratica metà della vita della cantante ciociara. La 37enne di Sora ed il cantautore napoletano si lasciarono appena qualche giorno prima che in Italia scattasse la pandemia, a marzo del 2020.

Oggi i due sono rimasti in buoni rapporti. Nel 2010 ebbero il loro figlio, Andrea, poi lui è stato accanto ad Anna Tatangelo quando quest’ultima ha perso la mamma a settembre del 2022. In ambito sentimentale lui ha creato una nuova famiglia, la terza, legandosi a Denise Esposito.

La ragazza, 31 anni, è più giovane di lui di 26 anni. Ciò nonostante i due sono molto bene assortiti. In precedenza poi Gigi D’Alessio era stato sposato per vent’anni con Carmela Barbato, che gli aveva dato tre figli tutti adulti oggi. Ed Anna Tatangelo?

Dopo la relazione con Gigi, la bella interprete di “Ragazza di periferia” e di altre canzoni molto apprezzate si era legata al napoletano Livio Cori, rapper oggi 34enne. Questa loro relazione sarebbe durata un anno. Poi a questa storia ha fatto seguito il fidanzamento con Mattia Narducci, giovane modello di Piacenza nato nel 1997, e più giovane di lei di oltre dieci anni. Purtroppo sembra che anche con lui sia finita.

Anna Tatangelo, il sospetto sulla fine del fidanzamento con Mattia Narducci

C’è uno scatto che proprio la Tatangelo ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Scatto all’interno del quale Narducci non compare, e questa sua latitanza insieme a lei sembra perdurare ormai fin da troppo. Segno quindi che i due si sarebbero lasciati.

La Tatangelo e Narducci si erano fidanzati all’inizio del 2023. In questa foto appare lei intenta a cimentarsi in una sessione di allenamento in palestra. Ed è ciò che Anna ha scritto a margine dell’immagine social a fare aumentare i sospetti riguardo ad una rottura con il suo fidanzato.

“Si riparte sempre da sé stessi”. Impossibile non fare certi collegamenti. Maggiori certezze si hanno invece per quanto riguarda l’ambito lavorativo, con lei che aveva confermato ad un suo follower che presto ci saranno delle novità.

Sarà quindi lecito aspettarsi l’arrivo di un nuovo singolo e magari di un nuovo album nel corso dell’anno. Chi si è lasciata ormai da settimane è Belen Rodriguez, ed in maniera traumatica ed inaspettata. Mentre sua sorella Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser si che si sposeranno, e hanno anche fissato la data delle tanto desiderate nozze.