Roberta Di Padua, il messaggio che fa tremare i fan: “Le risposte arrivano da sole”. È finita con Alessandro?

Roberta Di Padua, il messaggio che fa tremare i fan dei social: “Le risposte arrivano da sole, piano. Tutte”. È già finita con Alessandro Vicinanza?

Sono una coppia da talmente poco tempo che un’eventuale rottura tra loro, agli occhi di parecchi fan, potrebbe persino apparire affrettata. Eppure, nelle scorse settimane, le avvisaglie di qualche scaramuccia tra i neo fidanzati Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza c’erano già state. Eccome.

Complici gli alti e bassi che hanno sempre caratterizzato il loro rapporto – e la lontananza che, in circostanze del genere, di certo non aiuta -, l’ex dama e l’ex cavaliere finiscono spesso per far preoccupare i loro seguaci. Qualunque Instagram story o pubblicazione che non li veda l’uno accanto all’altra, per il pubblico, è fonte di dubbi.

Al principio, l’aver abbandonato “Uomini e Donne” mano nella mano aveva portato serenità alla coppia, che ai fan si mostrava a dir poco al settimo cielo. A distanza di settimane, i contenuti social che i due postano contribuiscono all’infittirsi dei timori. L’ultima storia della dama di Cassino, in modo particolare, non ha potuto evitare di attirare le attenzioni di tutti.

Che la loro relazione sarebbe andata incontro ad un vero e proprio saliscendi emotivo, il pubblico ne era perfettamente consapevole. Del resto, i caratteri fumantini di Roberta Di Padua ed Alessandro Vicinanza si sono sempre scontrati anche in studio. Fino al giorno in cui la coppia non ha annunciato la decisione di abbandonare insieme il programma.

Nelle ultime ore, ciò nonostante, una Instagram story postata dall’ex dama ha contribuito al dilagarsi della preoccupazione tra i followers. Si tratta, nello specifico, di una frase che sembra gettare un velo di dubbio sul rapporto tra Di Padua e Vicinanza.

“Le risposte arrivano da sole, piano. Tutte“. Questo il messaggio che la classe 1982 ha voluto far arrivare ai suoi followers. Senza, tuttavia, specificare il bersaglio a cui le sue parole si riferivano. Che fosse proprio Alessandro Vicinanza il destinatario di quell’enigmatica, confusa riflessione?

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, una storia già al capolinea? Il salernitano fa chiarezza

A leggerla così, una frase del genere lascerebbe intendere l’avvenuta rottura tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. Sui quali, peraltro, buona parte del pubblico non avrebbe mai scommesso un euro. Eppure, come rivelano le recenti stories pubblicate dal salernitano stesso, la storia d’amore con l’ex dama appare tutt’altro che al capolinea.

Roberta e Alessandro, infatti, erano insieme anche nella serata di mercoledì 20 marzo. Complici e sorridenti come loro solito, i due si sono concessi una bevuta in un bar imprecisato. Non sono mancate battutine e prese in giro da parte dell’ex cavaliere, che a sbeffeggiare la sua dolce metà parrebbe averci preso gusto. Una scenetta, insomma, che smentisce categoricamente l’ipotesi di una crisi.