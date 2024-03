Ludovica Valli, cambiamento traumatico nella sua vita. Il pensiero va ai figli: “Mi mancheranno”

Ludovica Valli, per l’influencer il cambiamento è dei più traumatici e il pensiero va subito ai figli Anastasia e Otto Edoardo: “Mi mancheranno”.

Solamente qualche settimana fa, l’influencer ed ex tronista di “Uomini e Donne” Ludovica Valli annunciava al pubblico che la segue la sua terza gravidanza. Già mamma dei piccoli Anastasia e Otto Edoardo, la classe 1997 sta per sperimentare la gioia di accogliere nella sua vita il suo terzogenito.

Una gravidanza che, come confidato dalla modella stessa, lei e il compagno Gianmaria Di Gregorio non si aspettavano arrivasse così presto. Nonostante la sorpresa, Valli si è detta felicissima di intraprendere questa nuova avventura nel meraviglioso mondo della genitorialità. E, a suo dire, non vedrebbe l’ora di annunciare al pubblico il sesso – che lei conosce già – del nascituro.

Nel mentre, tramite i social network, la più giovane delle Valli continua a tenere i followers aggiornati rispetto a quel che accade nella sua quotidianità. Rendendoli partecipi, tra le altre cose, dei suoi pensieri più profondi. E che si legano, ovviamente, ai suoi piccoli Anastasia e Otto Edoardo.

Ludovica Valli, la confessione inaspettata al pubblico: c’entrano i figli Anastasia e Otto Edoardo

Una terza gravidanza assolutamente inaspettata per Ludovica Valli. E la cui scoperta ha spinto la classe 1997 a riflettere sia sul ruolo di madre, e sia sulla rapidità con cui i suoi figli, Anastasia (2021) e Otto Edoardo (2023), stanno crescendo.

L’influencer, che come di consueto condivide tutto con i fan di Instagram, ha pubblicato un tenerissimo scatto del suo secondogenito che dorme. Accompagnato da un lungo sfogo in cui mamma Ludovica spiega agli utenti gli effetti traumatici che certi cambiamenti starebbero apportando nella sua vita.

“È vero che i primi mesi sono duri, che non dormire la notte è devastante“, esordisce la 27enne nella didascalia del post. Per poi concludere il suo flusso di coscienza con la seguente frase: “Ma vi giuro che cresceranno così in fretta che tutti quei momenti […] mi mancheranno“.

La sensazione di poter stringere i propri bambini al petto, di accoglierli nel lettone durante la notte, di allattarli. Fasi della crescita che, come rimarcato dalla modella, possono arrecare spossatezza e perdita di energie nei genitori. Ma che, nel momento esatto in cui passano, finiscono subito per essere rimpiante da tutte le mamme e i papà. E la più giovane delle Valli, in questo, non fa eccezione.

Ludovica Valli, la tenerissima confessione sul figlio Otto: “Lui si addormenta solo così”

Da mamma premurosa e apprensiva quale è sempre stata, Ludovica Valli farebbe di tutto per i suoi bambini. Con Otto Edoardo, il più piccolo dei due, la classe 1997 ha ammesso di dover ancora adottare determinate accortezze.

“A differenza di bebe (la primogenita, ndr), lui si addormenta solo in braccio“, ha fatto sapere l’influencer. La quale, dal canto suo, non rinuncerebbe ad addormentarlo in questa maniera per nessuna ragione al mondo. Anche se la sua schiena, come ammesso in chiusura di story, è ormai “anestetizzata“.