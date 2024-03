Uomini e Donne, altro colpo di scena: torna proprio LEI, colpaccio di Maria De Filippi

Uomini e Donne, altro colpo di scena che nessuno avrebbe mai immaginato: torna proprio lei, colpaccio di Maria De Filippi

In queste ore, non si sta facendo altro che parlare del trono classico di Uomini e Donne per via del percorso compiuto dal tronista Brando, che contro ogni aspettativa, ha attirato l’interesse di tantissimi telespettatori. Infatti erano oramai un po’ di anni che il trono classico non riscuoteva tutto questo successo, ed era stato proprio questo il motivo che aveva spinto gli autori della trasmissione a farlo diventare una sola cosa con quello over, che al contrario è diventato sempre più seguito. Eppure, il giovane 22enne, con le sue due frequentazioni con le corteggiatrici Raffaella e Beatriz, è riuscito a conquistare i telespettatori che si sono interessati sempre di più al suo trono, desiderando ardentemente di scoprire come sarebbe andata a finire e su chi sarebbe ricaduta la sua scelta.

Uomini e Donne: Beatriz torna in studio dopo la scelta di Brando?

Nell’ultima puntata che è andata in onda su Canale Cinque, abbiamo assistito ad un vero e proprio colpo di scena. Brando era finalmente pronto a scegliere la ragazza con cui cominciare questa nuova avventura fuori dalla trasmissione, ma quando ha visto arrivare le due corteggiatrici arrabbiate per come erano andate le cose nei giorni precedenti, il tronista ha deciso di mandare tutto all’aria e di rimandare il momento della scelta. Non era mai successo nella storia di questo programma qualcosa del genere, ma per Brando è stato inevitabile: era già in crisi prima di entrare, ma quando si è imbattuto nel malumore delle due ragazze, ha finito per cambiare completamente idea.

Una settimana dopo, dunque nella puntata che ancora non è andata in onda, la scelta di Brando è ricaduta su Raffaella. I telespettatori, almeno la maggior parte, preferivano lei per il suo carattere forte e per il modo in cui gli ha sempre tenuto testa nel corso di questi sette lunghi mesi di conoscenza consumati all’interno della trasmissione. Ma in tutto ciò, Beatriz che fine ha fatto? Si vocifera infatti che la corteggiatrice potrebbe tornare nel programma, nelle vesti di tronista. Dopo aver ricevuto questa batosta sentimentale da parte di Brando, potrebbe essere già pronta a gettarsi in nuove conoscenze o potrebbe aver bisogno di tempo? Nel caso, Maria sarebbe disposta anche a darle il trono dopo l’estate. Per adesso, però, queste non sono altro che voci di corridoio: infatti, non è stato ancora confermato niente del genere, ma sarà il tempo a dirci la verità.