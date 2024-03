Kate, la principessa paparazzata con William: dove è stata avvistata

La principessa del Galles si mostra nuovamente in pubblico. Una paparazzata voluta per provare a spegnere il gossip intorno alla sua senza, senza però grandi risultati.

All’inizio era uscita solo la notizia, ufficiosa perché la fonte del The Sun non voleva né mostrarsi né essere citata, che la principessa del Galles Kate stesse bene e la sua ripresa dall’operazione procedesse a gonfie vele.

Si parlava di una Middelton sorridente e affiatata con il marito William e pare che proprio da loro sia arrivata la richiesta ai commessi del supermercato di non rilasciare nessuna dichiarazione in giro. Ovviamente non è andata così; non solo la notizia è uscita, ma qualche ora dopo sono arrivate anche le immagini. A pubblicarle ancora una volta il sito scandalistico americano Tmz che, proprio come fu per lo scatto rubato in macchina con la madre della principessa, si è accaparrato un altro scoop.

Anche se forse di scoop non si dovrebbe parlare. È più probabile che questa uscita pubblica, a poche centinaia di metri dalla residenza dei principi, sia stata voluta da loro stessi. Un modo per mettere a tacere il gossip e le speculazioni sulla sparizione e salute della principessa, ma anche sulla crisi matrimoniale. Nelle immagini i due si vedono sorridenti, trasportare le buste della spesa come una qualsiasi coppia potrebbe fare; lei più smagrita del solito, ma comunque in forma.

È servita questa mossa dei reali in crisi -non in matrimonio ma istituzionalmente- a rimettere tutto in ordine? Si direbbe proprio di no, anzi. Le nuove immagina hanno dato il là a nuove teorie complottiste.

“Quella non era davvero Kate”, le nuove teorie del complotto sul video del supermercato

Dopo lo scandalo della foto ritoccata e pubblicata nel giorno della festa della mamma, c’è una cosa su cui tutti i commentatori della royal family sono concordi: è venuto meno quel patto di fiducia tra i reali e il popolo. La principessa resta la più amata della famiglia reale, ma non è proprio piaciuto a nessuno questo suo mostrarsi estremamente perfetta anche in un momento delicato come questo.

Da qui sicuramente è derivata l’idea di cominciare a mostrarsi in pubblico in maniera non ufficiale e soprattutto insieme al marito, mettendo da parte il ruolo istituzionale per accentuare quello privato della famiglia unita. La foto ritoccata, infatti, avevo riportato in auge la storia della relazione segreta con del Principe con Rose Hambury, che intanto si dice arrabbiata per queste illazioni. A molti era sembrato un grido di aiuto, anche perché si è detto che il principe maltratta la consorte. Teorie su teorie che non sono sfuggite alla coppia e che prova a far tacere tutto mostrandosi affiatata.

L’uscita al supermercato non è servita. Anzi la nuova teoria del complotto afferma che quella che si vede nel video non sia in realtà Kate Middelton, ma una sua identica sosia.

Aperta un indagine alla clinica dov’è stata operata la Principessa

Intanto, è notizia di un’ultima ora, che la London Clinic di Marylebon abbia aperto un’indagine nei confronti di uno dei propri operatori. Secondo quanto riportato dal The Mirror, uno dei dei dipendenti della clinica ha provato a forzare l’accesso alla cartella clinica della Principessa.

Insomma, il caso della malattia della Principessa del Galles ha scosso parecchio l’opinione pubblica. Non si sa ancora quando tornerà ai royal duties, ma fanti di palazzo dicono che sarà lei stessa a spiegare quello che è successo in questi mesi.