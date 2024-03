Chiara Ferragni, di nuovo insieme a Fedez per un evento speciale

Ferragnez di nuovo riuniti? Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso del tempo insieme per un evento speciale, di che si tratta.

Fino a qualche mese fa sembravano la coppia più bella e innamorata del mondo, all’improvviso però c’è stato l’allontanamento che per i fan è stato come un fulmine a ciel sereno. Da quando è scoppiato l’amore tra loro hanno sempre condiviso la loro quotidianità con tutti coloro che li seguono e li amano. Tantissimi i momenti di famiglia postati sui social ed è per questo che non è stato difficile per i fan capire che c’era qualcosa che non andava.

All’inizio entrambi avevano preferito mantenere il più stretto riserbo sulla loro crisi, col tempo però i rumors sono diventati sempre più insistenti ed è stato impossibile continuare a fare finta di nulla. Sia Fedez che Chiara Ferragni per giorni sono stati circondati da giornalisti e paparazzi, entrambi hanno però fatto sapere che in questo momento la loro priorità sono i figli, Leone e Vittoria.

Fedez e Chiara Ferragni di nuovo insieme, ad unirli è stato uno speciale evento

Il rapper non si sta lasciando sfuggire molti dettagli in merito al suo attuale rapporto con la ‘moglie’, lei invece in più occasioni ha detto che privatamente è un momento molto doloroso. Ha anche lasciato intendere che non è stata lei a decidere di separarsi da Fedez, infatti sarebbe stato lui a compiere questa dolorosa scelta, il motivo però non è noto.

Quando è approdata a Che Tempo Che Fa Chiara Ferragni a Fabio Fazio ha detto che in passato lei e il ‘marito’ hanno già affrontato delle crisi, però nessuna era mai stata così forte. Una riconciliazione è possibile? Al momento questo non ci è dato ancora saperlo, nessuno dei due ha infatti rivelato nulla. Un importante evento però li ha riuniti, quale? Il compleanno del figlio, Leone ha compiuto sei anni il 19 marzo. Entrambi hanno dedicato al loro primogenito speciali dediche sui social, nonostante il momento di crisi che stanno vivendo erano tutti e due presenti alla sua festa a tema ‘Sonic’.

Ferragnez festeggiano insieme il compleanno del figlio

La nota ed amatissima influencer in occasione del compleanno del figlio gli ha dedicato speciali parole sul suo profilo Instagram. In uno dei post che ha pubblicato ha detto che ricorda il momento in cui l’ha visto e tenuto per la prima volta tra le sue braccia. Ha poi aggiunto: “Penso che quello sia stato il momento più magico della mia vita. Grazie di avermi reso una mamma, la tua mamma per sempre.”

Chiara Ferragni ha poi pubblicato uno scatto che la ritrae insieme ai figli durante il party di compleanno del piccolo Leone. Anche Fedez ha postato una foto insieme ai suoi figli che ha lo stesso sfondo della foto della moglie. D’altronde più volte hanno detto che sono loro in questo momento la loro priorità e a prescindere dalla crisi entrambi erano presenti alla feste per festeggiare il sesto compleanno di Leone.

Nessuno scatto ritrae il rapper e Chiara insieme, non è infatti noto se i due abbiano parlato durante l’evento e in che rapporti siano adesso. I loro tantissimi fan sperano che possano presto risolvere i loro problemi di coppia e tornare felici come prima. Ci riusciranno? Non ci resta che attendere per scoprirlo.