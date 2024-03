Precipita da un grattacielo: ragazzo muore dopo un volo di diversi metri

Un ragazzo di 31 anni è morto questa mattina a Brescia dopo essere precipitato da un grattacielo: all’arrivo dei soccorsi per il giovane era ormai troppo tardi.

Dramma nella tarda mattinata di oggi a Brescia, dove un ragazzo di 31 anni ha perso la vita dopo essere precipitato da un palazzo, nel quartiere Brescia Due. Un volo di diversi metri che non ha lasciato scampo al 31enne.

Ai soccorsi, giunti sul posto dopo la segnalazione, difatti, non è rimasto altro che constatare il decesso del giovane: fatali i traumi riportati nell’impatto al suolo. Sul posto, oltre al personale medico del 118, sono arrivati anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato. A quest’ultimi è stato affidato il compito di chiarire la dinamica dell’accaduto.

Intorno alle 12 di questa mattina, giovedì 21 marzo, un giovane è morto dopo essere caduto da un palazzo, sito nel quartiere Brescia Due del capoluogo di provincia lombardo. La vittima è un 31enne, di cui non è stata diffusa l’identità.

Il giovane, secondo quanto ricostruito, come scrivono varie fonti locali tra cui i colleghi de Il Giornale di Brescia, sarebbe precipitato dalla scala esterna antincendio del Palazzo Mercurio, grattacielo sito in via Aldo Moro, accanto al Crystal Palace. Alcune persone che si trovavano in zona hanno subito dato l’allarme.

In pochi minuti sono arrivati una squadra dei vigili del fuoco e l’equipe medica del 118. I sanitari, purtroppo, non hanno potuto far altro che appurare la morte del 31enne, che sarebbe deceduto sul colpo dopo l’impatto al suolo.

Ipotesi suicidio

Intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato di Brescia che hanno dato il via alle indagini per capire cosa sia accaduto. Stando ai primi riscontri, si sarebbe trattato di un atto volontario: il 31enne avrebbe raggiunto il grattacielo in auto, trovata parcheggiata proprio sotto il palazzo con le chiavi ancora inserite, poi si sarebbe arrampicato sulla scala antincendio dell’edificio gettandosi nel vuoto da diversi metri d’altezza. Non sono chiare le motivazioni alla base del gesto.

