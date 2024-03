Rosalinda Cannavò mostra per la prima volta il pancino: “Mi rendi felice anche se…” – FOTO

Rosalinda Cannavò, dopo l’annuncio della gravidanza, mostra per la prima volta il pancino ai suoi fan: “Mi rendi felice, anche se…”.

Tre anni fa, mediante un bacio arrivato nel cuore della notte al “Grande Fratello Vip”, suggellavano l’inizio della loro storia d’amore. Un rapporto, il loro, che non sembrerebbe aver conosciuto gli alti e bassi a cui vanno incontro la maggior parte delle relazioni del mondo.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, all’opposto, appaiono più affiatati ed uniti ogni giorno che passa. A testimonianza di ciò non bastava la decisione di convivere sotto lo stesso tetto. E né quella di diventare “genitori” del piccolo Chinu: il cagnolino che la coppia ha adottato ormai diversi mesi fa.

Nelle scorse ore, a riprova di quanto sia potente l’amore che li unisce, gli ex gieffini hanno comunicato ai numerosi followers che li seguono una notizia che la stragrande maggioranza del pubblico, in realtà, attendeva da tempo. Dopo aver fatto le prove con il tenero cagnolino, l’attrice e il figlio di Walter Zenga sono pronti per allargare la famiglia. E questa volta fanno sul serio.

Rosalinda Cannavò, la FOTO in cui mostra per la prima volta il pancino: un’esplosione di tenerezza

L’annuncio della prima gravidanza di Rosalinda Cannavò è arrivato solamente qualche giorno fa, mediante un post che sia l’attrice che il compagno hanno condiviso su Instagram. Una clip in cui i due, tra baci e tenerezze, mostrano con il volto traboccante di gioia le immagini della prima ecografia del loro bambino (o bambina).

Nella giornata di ieri, ciò nonostante, l’attrice siciliana ha deciso di compiere un ulteriore passo nei confronti dei fan. Li ha infatti deliziati con la prima immagine di profilo dall’inizio della sua gravidanza: quella in cui viene immortalato il pancino che cresce.

Cannavò, nonostante sia ancora agli albori della sua gravidanza, parrebbe non veder l’ora di ritrovarsi tra le braccia il frutto del suo amore per Zenga. Come didascalia della tenera immagine, non a caso, l’ex gieffina ha utilizzato le seguenti parole: “A te che mi rendi già felice, anche se ancora non ti conosco“.

Rosalinda Cannavò: gli auguri ad Andrea Zenga per la sua prima festa del papà

L’impazienza di Rosalinda Cannavò nel diventare mamma è papabile da ogni singolo gesto. Anzi, da ogni singola pubblicazione. Nel giorno della festa dei papà, non a caso, l’attrice non mancava di far pervenire un augurio speciale all’uomo che ha stregato il suo cuore.

“Auguri a tutti i papà. A chi lo è già, e a chi lo sta per diventare (uno a caso)“. Queste le parole con cui l’attrice, emozionatissima, ha “preparato” il figlio del celebre portiere Walter alla sfida che l’attende. Quella che, senza ombra di dubbio, sarà la più difficile di tutta la sua vita: essere il miglior papà del mondo per il bambino che i due avranno a breve.