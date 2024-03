“Grande Fratello “, incredibile Beatrice Luzzi: svelato cosa vuole fare dopo il reality

“Grande Fratello”: Beatrice Luzzi sa cosa vuole fare al termine di questa avventura. Un programma che fa tremare

Manca poco, ormai, al gran finale del “Grande Fratello 2024”. Questa lunghissima edizione si concluderà il prossimo 25 marzo, rispetto a quanto precedentemente annunciato, consentendo agli inquilini di Cinecittà di trascorrere le vacanze pasquali con i loro cari. Tra i grandi favoriti, inutile a dirlo, c’è Beatrice Luzzi, l’attrice che per anni il pubblico di Mediaset ha seguito nella soap opera “Vivere” nei panni di Eva Bonelli.

Dopo la chiusura del format, Beatrice per anni si è allontanata dalla tv per tornare, ora, con la partecipazione al reality di Canale 5 nel quale fin dall’inizio si è affermata come una grande protagonista di questa edizione e papabile vincitrice. Ma cosa vuole fare la donna una volta terminata questa esperienza? Lei ha le idee molto chiare.

Le sorti di Beatrice Luzzi con il post “Grande Fratello”

Tornare in tv è sicuramente quello che vuole Beatrice Luzzi ma non per forza nelle vesti di attrice, in film, fiction o soap opera. È stata proprio lei a dirlo parlando con Sergio D’Ottavi. Una conversazione sincera e schietta nella quale la concorrente ha detto chiaramente quali sono i suoi progetti futuri.

“Chissà se Alfonso ti vorrà al suo fianco il prossimo anno. Secondo me ci staresti da paura” gli ha consigliato Sergio ipotizzando per lei un ruolo da opinionista nella nuova edizione del “Grande Fratello”. Un’ipotesi non troppo lontana dalla realtà. Sono tanti, infatti, i suoi fan che chiedono sia proprio lei la nuova opinionista de “L’Isola dei Famosi” in partenza l’8 aprile accogliendo il testimone del reality al quale la Luzzi sta partecipando.

Ma la diretta interessata cosa ne pensa? Non la esclude come possibilità, potrebbe essere un sì dice al suo compagno di viaggio ammettendo però di doversi “rivedere sempre, restarci dentro fino al collo. Avendolo vissuto avrei una visione più consapevole”. Poi però l’ammissione. Lei punta ad altro e anche in grande.

Cosa vuole fare davvero

Beatrice Luzzi si immagina nelle vesti di conduttrice nel suo post “Grande Fratello”. Dice di aver già fatto tutto: regista, conduttrice, attrice, direzione artistica e di avere una certa età per poterlo fare. “Mi piacerebbe una trasmissione nel pomeriggio” tira dritto ed è inutile nascondere che il pensiero va dritto a Myrta Merlino che ora è alla conduzione di “Pomeriggio Cinque” ma la sua posizione è decisamente in bilico. La Luzzi vuole farle le scarpe?