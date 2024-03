“Isola dei Famosi”, manca poco all’inizio del reality: tutte le novità

“Isola dei Famosi”: l’edizione 2024 all’insegna dell’assoluta novità. Nomi e volti di chi vedremo in studio e non solo

Tutto pronto, o quasi, per il ritorno de “L’Isola dei Famosi”, il reality ambientato in Honduras che, come di consueto ormai, va in onda in prima serata su Canale 5 subito dopo la fine del “Grande Fratello”. La partenza è fissata per l’8 aprile e per il momento l’appuntamento è ogni lunedì fino a giugno. Quest’anno ci aspetta un’edizione del tutto rinnovata, con volti noti e grandi novità nel cast del programma, oltre che con regole che hanno già fatto molto discutere.

È ormai noto che dopo tre edizioni consecutive non ci sarà al timone del reality Ilary Blasi sostituita da colei che abbiamo visto nel ruolo di opinionista fino allo scorso anno, Vladimir Luxuria. L’ex parlamentare ha fatto un vero salto di qualità: è infatti una ex concorrente del reality, è stata anche inviata ed una volta arrivata in studio come opinionista, è arrivata al ruolo più prestigioso. Ma queste non sono le uniche novità dell’edizione 2024. Vediamole tutte.

“Isola dei Famosi”, le novità di questa edizione

Come anticipato Luxuria alla conduzione de “L’Isola dei Famosi” non è l’unica news per questa edizione in partenza. In Honduras, infatti, ritroveremo un volto nuovo e non più Alvin. Al suo posto ci sarà la show girl Elenoire Casalegno. In studio non vedremo più Enrico Papi ma due nuovi volti. Uno che il ruolo di opinionista l’ha già ricoperto per “Il Grande Fratello Vip” e l’altro molto noto al pubblico Mediaset ma in panni molto diversi.

Gli opinionisti di quest’anno saranno infatti Sonia Bruganelli e Dario Maltese, giornalista del Tg5 che come già successo per Cesara Buonamici si cimenta in questa nuova avventura. Continua così il progetto di Pier Silvio Berlusconi di “ripulire” dal trash alcune trasmissioni per proporre contenuti divertenti e spensierati ma senza esagerazioni. E per il cast?

Le anticipazioni sul cast dei concorrenti

Da Mediaset non sono arrivate ancora comunicazioni ufficiali sul fronte del cast anche se ormai manca pochissimo all’inizio del reality. Sul web si leggono però delle anticipazioni. Si parla da tempo della presenza di Joe Bastianich, ex giudice di “Masterchef” e pare che a fargli compagnia ci sia anche Edoardo Franco, il vincitore della scorsa edizione del cooking show. Si parla anche dell’ex volto di “Striscia la Notizia” Edoardo Stoppa e della soubrette e ballerina Matilde Brandi. Nel cast dovrebbe esserci anche Marina Suma, l’attrice di “Sapore di mare”, l’attore siciliano Francesco Benigno e Artur Dainese, ex tentatore di “Temptation Island”. Pare, invece, che siano naufragate le trattative con nomi di grande pregio come Antonio Caprarica, Alan Friedman e Rossella Erra.