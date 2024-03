Belen Rodriguez, arriva la clamorosa indiscrezione: “Nuovo flirt”: di chi si tratta

Belen Rodriguez è finita al centro di un’indiscrezione pazzesca riguardante la sua sfera sentimentale: dopo la fine con Lorenzoni, avrebbe un’altra fiamma. Scopriamo tutti i dettagli del gossip.

L’ultimo anno di Belen Rodriguez è stato molto tormentato. La showgirl argentina ha visto sgretolarsi una volta per tutte la sua storia con Stefano De Marino, padre del suo primogenito Santiago, con il quale è stata sposata per anni, malgrado i costanti tira e molla. Il ballerino e la showgirl si sono presi e lasciati innumerevoli volte: tra una pausa e l’altra, la Rodriguez ha perfino avuto una figlia da Antonino Spinalbese, con cui ha intrecciato una storia durata circa un anno.

Ma di fatto, Belen e De Martino non hanno mai divorziato davvero. Almeno fino al 2023: lo scorso anno si sono lasciati ufficialmente e la Rodriguez ha passato un momento nero, finendo in una profonda depressione e non alzandosi più dal letto. Inoltre, è dimagrita drasticamente, finendo per essere ricoverata. In quei momenti così duri, la showgirl ha potuto contare sul supporto dell’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni. Suo amico da decenni, è diventato qualcosa di più: i due si sono messi insieme e nel corso di 5 mesi sono arrivati all’idea di sposarsi, con Lorenzoni che ha chiesto la mano di Belen. Ma poi, tutto è finito in un lampo, portando a un ennesimo amore finito per Belen.

Belen Rodriguez, dopo la fine con Lorenzoni: l’indiscrezione clamorosa

La lista degli amori di Belen spezzati è molto lunga. Di recente, si aggiunto il nome di Lorenzoni, con cui Belen ha intrecciato un amore lampo, durato solo alcuni mesi, ma comunque passionale: i due sono arrivati perfino all’idea di sposarsi. Elio ha regalato un anello alla showgirl, che ha detto subito sì alla proposta. Se tutto sembrava andare a gonfie vele, qualcosa è cambiato, portando all’addio.

Tornata single dopo anni, Belen avrebbe frequentato successivamente un’ex fiamma, ovvero il cestista Bruno Cerella. Poi, la showgirl stessa ha chiarito di non stare con nessuno. E ora arriva un nuovo gossip su un presunto flirt della Rodriguez (scopri qui un retroscena toccante su Belen).

Belen Rodriguez, il nuovo presunto flirt: i dettagli

Finita la frequentazione con Cerella, mai confermata dai diretti interessati, secondo il gossip Belen avrebbe una nuova storia d’amore, che sta tenendo segreta dopo le tante relazioni sbandierate sui social e poi finite in modo inesorabile (scopri qui i dettagli del nuovo look di Belen). In merito all’identità della fiamma non si sa nulla: sembra che la Rodriguez abbia una nuova manager che le vieta tassativamente di diffondere dettagli della sua vita privata.

Intanto, in parallelo, si vocifera che Stefano De Martino abbia una nuova storia con Dayane Mello. Anche in questo caso si tratta solo di indiscrezioni, non confermate.