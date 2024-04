Incidente mortale nella notte: perde la vita calciatore 22enne, grave l’amico

Un calciatore di 22 anni è morto la scorsa notte in un incidente lungo la statale 274 a Salve, in provincia di Lecce. Ferito gravemente l’amico.

L’ennesima giovane vita spezzata per un incidente sulle strade del nostro Paese. Il dramma durante la scorsa notte lungo la statale 274 nel territorio di Salve, piccolo centro della provincia di Lecce: la vittima è un ragazzo di soli 22 anni.

L’auto, condotta dal 22enne e su cui si trovava anche un amico, un giovane di 19 anni, è uscita di strada ed è piombata improvvisamente in una scarpata adiacente alla carreggiata. I soccorsi, giunti sul luogo del sinistro, non hanno potuto fare nulla per il conducente, mentre l’amico è stato soccorso e trasferito in ospedale, dove versa in gravi condizioni.

Un morto ed un ferito grave, entrambi giovanissimi. È il bilancio dell’ennesima tragedia che si consuma sulle nostre strade: l’incidente è avvenuto ieri notte, tra domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile, a Salve, in provincia di Lecce. La vittima è il 22enne Francesco Saranelli, giovane calciatore residente a Presicce-Acquarica.

Il ragazzo stava percorrendo la statale 274 al volante di una vettura, un’Audi A6 su cui viaggiava anche un amico 19enne. Per cause ancora da stabilire, come scrivono i colleghi de Il Corriere del Mezzogiorno, Francesco ha perso il controllo dell’auto che è uscita di strada terminando in una scarpata.

Due infermieri, in transito sulla statale, accorgendosi dell’incidente, hanno dato l’allarme e prestato i primi soccorsi. Immediato l’arrivo dei vigili del fuoco e dell’equipe medica del 118. I sanitari, purtroppo, non hanno potuto far nulla per il 22enne, di cui è stato constatato il decesso, sopraggiunto per i traumi riportati. Grave, invece, il passeggero trasportato presso l’ospedale Cardinale Panico di Tricase.

I carabinieri, accorsi sul luogo della tragedia, hanno condotto i rilievi di legge che serviranno a stabilire cosa ha provocato l’uscita di strada della vettura con a bordo i due giovani.

Grande dolore a Presicce-Acquarica, dove Francesco viveva e giocava nella squadra locale, l’Asd Presicce-Acquarica, società calcistica che milita nel campionato di seconda categoria.

