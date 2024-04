Elisabetta Gregoraci, la dedica per Briatore dopo l’operazione: “Non potevo lasciarlo solo”

È un momento durissimo per la famiglia di Elisabetta Gregoraci: la showgirl è al fianco dell’ex marito Flavio Briatore, padre di suo figlio Nathan, in ospedale per un’operazione.

Un tempo marito e moglie, malgrado si siano lasciati Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono rimasti in ottimi rapporti. Genitori di Nathan Falco, oggi 14 anni, stanno crescendo insieme il figlio, restando uniti nonostante non formino più una coppia. Uno spalla dell’altra, la Gregoraci non poteva lasciare solo Briatore in questi giorni durissimi: l’imprenditore è stato operato d’urgenza per via di un tumore cardiaco.

La showgirl di Soverato non ha mai lasciato Flavio, restando al capezzale del suo letto d’ospedale. La 42enne ha condiviso sui social alcuni scatti da questo momento così difficile, dedicando dolcissime parole per l’ex.

Elisabetta Gregoraci, al fianco di Briatore nel momento più difficile: la confessione da lacrime

Le ultime giornate sono state da brivido per Flavio Briatore costretto in ospedale dopo essere stato operato d’urgenza per via di un tumore. Il 73enne ha potuto contare in questo momento durissimo sulla presenza della sua ex moglie: nonostante non stiano più insieme, è stata il suo pilastro durante il suo ricovero.

La Gregoraci non ha lasciato un secondo Briatore in questo momento nero, stando al suo fianco in ogni momento. In questo periodo la showgirl era sparita dai social, riapparendo poi scossa senza svelare il motivo. Su Instagram, Elisabetta ha ripreso poi gli attimi difficili, condividendo una dedica per Briatore, accompagnata da uno scatto in cui i due ex si tengono la mano. “Poniamo sempre l’attenzione in un sacco di cose, ma la verità è che non c’è nulla più importante della salute. Dopo dieci giorni, la mia famiglia può ringraziare il Professor Maisano, la terapia intensiva cardiochirurgica e il reparto 1Q”, le parole condivise dalla showgirl sui social in gratitudine dell’operato dell’ospedale San Raffaele di Milano.

Falvio Briatore, le sue condizioni dopo l’operazione

Dopo aver scoperto di avere un tumore al cuore, Flavio Briatore è stato operato d’urgenza. Prossimo ai 74 anni, l’imprenditore ha dato il terribile aggiornamento ai fan, gettandoli nell’ansia più totale, lanciando un importante messaggio di prevenzione.

Operato al San Raffaele di Milano, Briatore è già dimesso in queste ore, essendo fuori pericolo. Ora lo aspetta la chemioterapia e controlli costanti nei prossimi mesi. In questo percorso difficile può contare del supporto degli affetti più cari, quali il figlio Nathan Falco e l’ex moglie Elisabetta Gregoraci.