Elisabetta Gregoraci, il party per il compleanno del figlio Nathan Falco: c’era anche Briatore

Alla festa di compleanno di Nathan Falco c’era anche Flavio Briatore, la complicità con Elisabetta Gregoraci è sempre tantissima.

Sempre incantevole e in forma smagliante la nota conduttrice e showgirl lascia tutti senza fiato ogni volta che si mostra. Era giovanissima quando fece il suo debutto sul piccolo schermo e grazie al suo talento e al suo fascino irresistibile si è fatta sempre più spazio nel mondo della televisione e dello spettacolo. A farle ottenere un’incredibile visibilità in passato anche la storia d’amore con Flavio Briatore, con il quale ha avuto il figlio Nathan Falco.

Il giovane ragazzo il 18 marzo ha spento 14 candeline e in occasione del suo compleanno Elisabetta Gregoraci gli ha organizzato un party di famiglia, al quale era presente anche il noto imprenditore. La splendida showgirl ha condiviso il momento speciale con i suoi tantissimi e affezionati fan sul suo profilo Instagram dove è molto seguita, oggi conta infatti 2milioni di follower. Questi ogni volta che la vedono la riempiono sempre di like e commenti pieni di affetto e complimenti.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore festeggiano il compleanno del figlio, Nathan Falco ha compiuto 14 anni

Nel post che ha condiviso su Instagram la meravigliosa conduttrice porta una bellissima torna di compleanno che raffigura il numero 14 e chiede al figlio e all’ex marito di raggiungerla mentre la appoggia sul tavolo. Con un’incredibile dolcezza ha dato un bacio prima a Nathan poi all’imprenditore, la loro è una famiglia molto unita. Nella didascalia ha scritto: “14 anni di amore incondizionato. Ancora auguri vita!”

Elisabetta Gregoraci ha fatto esprimere un desiderio al figlio, poi tutti e tre insieme hanno spento le candeline, un emozionante momento di famiglia che ha catturato non poco l’attenzione dei fan. Il post ha fatto subito il boom di like e complimenti, in moltissimi hanno fatto gli auguri al giovane Nathan Falco.

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci uniti dopo la separazione, il loro rapporto è speciale

Il loro matrimonio è giunto al capolinea da circa sei anni ma sono sempre rimasti in ottimi rapporti, non solo per il bene del figlio ma perché continuano a provare un’immensa stima e affetto l’uno nei confronti dell’altra. Più volte lei ha fatto sapere che a Montecarlo vivono a 500 metri di distanza e trascorrono molto tempo insieme, ogni sera cenano tutti e tre insieme e spesso fanno delle fantastiche vacanze di famiglia.

In una recente intervista Elisabetta Gregoraci ha fatto sapere che il figlio è molto maturo per l’età che ha, come se avesse almeno 25 anni. A detta sua è indipendente e determinato come il padre, ma è dolce, buono e sensibile come lei. In occasione del suo 14esimo compleanno hanno trascorso speciali momenti di famiglia e come sempre sono apparsi molto uniti. Da circa due anni la conduttrice calabrese è legata sentimentalmente all’imprenditore toscano Giulio Fratini, ma la complicità con l’ex marito continua ad essere molto forte. In passato si è parlato spesso di una loro presunta riconciliazione, lei però ha più volte assicurato che non torneranno insieme.