Tragedia nel giorno di Pasqua: 43enne investito e ucciso da un autobus

Tragico incidente stradale nella serata di Pasqua a Napoli, dove un uomo di 43 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un autobus di linea, nei pressi del Museo archeologico nazionale. Secondo le prime ricostruzioni, il 43enne sarebbe caduto in strada, poi è stato centrato dal mezzo.

Tempestivo l’intervento sul posto dell’equipe medica del 118 che ha provato a rianimare la vittima, ma non è stato possibile far altro che appurarne la morte, sopraggiunta praticamente sul colpo. Le indagini sono state affidate alle forze dell’ordine che hanno condotto i rilievi di legge e raccolto le testimonianze di chi ha assistito all’incidente.

Ancora da determinare con precisione la dinamica della tragedia, ma, stando alle primissime informazioni sull’accaduto, apprese da alcune fonti locali e dalla redazione di Rai News, il 43enne si trovava all’altezza del Museo archeologico nazionale, quando sarebbe caduto a terra improvvisamente. Proprio in quel frangente, è sopraggiunto un autobus della linea 178, proveniente da via Foria, che lo ha travolto con la ruota posteriore.

Scattato l’allarme, sul luogo dell’investimento è intervenuto lo staff medico del 118, a cui, purtroppo, non è rimasto altro che constatare la morte del 43enne, avvenuta sul colpo.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato e quelli della Polizia Municipale del capoluogo campano che hanno condotto gli accertamenti ed i rilievi in modo da chiarire la dinamica dell’incidente mortale. Le forze dell’ordine hanno raccolto le testimonianze di chi avrebbe assistito alla tragedia: pare che la vittima sia stata vista barcollare prima di finire al suolo. Non è escluso che possa essere stata colta da un malore.

Ancora morti sulle strade

Si aggrava il bilancio delle vittime sulle nostre strade: nella notte tra sabato e domenica, un 30enne aveva perso la vita in un incidente a Ca’ Pasqua di Chioggia, in provincia di Venezia. L’auto condotta dal giovane era finita, per cause ancora da chiarire, in un canale.