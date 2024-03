Auto piomba in un canale: morto un 30enne, ragazza salvata da un vigile del fuoco

Un ragazzo di 30 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto la scorsa notte a Ca’ Pasqua di Chioggia, in provincia di Venezia. Ragazza salvata da un vigile del fuoco.

Incidente mortale la scorsa notte a Ca’ Pasqua di Chioggia, in provincia di Venezia. Una vettura, condotta da un giovane di 30 anni e su cui viaggiava anche una donna, per cause ancora da accertare, è uscita dalla carreggiata finendo in un canale.

Un vigile del fuoco non in servizio, residente in zona, accorgendosi dell’accaduto, ha lanciato l’allarme e si è subito precipitato sul posto riuscendo ad estrarre dall’abitacolo la passeggera. Nulla da fare per il conducente, all’arrivo dei soccorsi è stato possibile solo dichiararne la morte. Intervenuti, oltre ai vigili del fuoco e al personale del 118, anche i carabinieri.

Un giovane ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto la scorsa notte, tra sabato 30 e domenica 31 marzo, a Ca’ Pasqua, frazione di Chioggia, in provincia di Venezia. La vittima è Daniele Tenchella, 30enne che gestiva un ristorante di famiglia.

Il 30enne, secondo quanto riportano varie fonti locali e la redazione de Il Gazzettino, era alla guida di una vettura, una Bmw su cui viaggiava una giovane donna, che, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita dalla carreggiata piombando in un canale adiacente.

A chiamare i soccorsi un vigile del fuoco non in servizio, residente in zona, che, senza esitare, si è subito tuffato nel canale riuscendo a trarre in salvo la ragazza, prima che l’auto si inabissasse. Nel frattempo, sul posto sono arrivati le squadre dei vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. Purtroppo, per Tenchella non c’è stato nulla da fare: i soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso. La passeggera della Bmw, in stato di shock, è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti del caso.

Intervenuti sul posto anche i carabinieri che ora stanno conducendo le indagini per chiarire cosa abbia provocato l’incidente costato la vita al 30enne. Tra le ipotesi al vaglio anche quella di un malore alla guida.

Pochi giorni fa un’altra tragedia

È l’ennesimo sinistro mortale sulle nostre strade: qualche giorno fa, in uno scontro fra tre vetture ad Ardea, in provincia di Roma, una bambina di soli sette anni e mezzo aveva perso la vita. Nell’incidente erano rimaste ferite altre cinque persone, tra cui la madre ed il fratellino della vittima.