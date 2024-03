Messaggi originali di Buona Pasqua: dillo in modo diverso

Possiamo augurare buona Pasqua ad amici e parenti anche in modo diverso e più stravagante: quest’anno diciamo stop allo scontato e diamo il benvenuto all’originalità.

Tra oggi e domani, si invieranno decine di messaggi di buona Pasqua o si scriveranno biglietti d’auguri. Ma perché non smettere di utilizzare le stesse frasi riproposte ogni anno o cercare online idee per nuove foto o sms? Per questa Pasqua 2024 salutiamo gli auguri tradizionali e scegliamo, invece, le parole giuste per esprimere sinceramente l’augurio e la gioia che vogliono trasmettersi.

Per molte persone, Pasqua è un momento di piena spiritualità. Per altri, più lontani dal lato religioso, resta un’occasione di riunione e festeggiamento nonché un’opportunità per trascorrere il tempo con i propri cari. E’ infatti un momento perfetto per lasciarsi andare nell’espressione d’affetto verso chi si ama, familiari, conoscenti ed amici stretti. Per rafforzare i legami non occorre necessariamente spendere del tempo insieme: anche dei messaggi scritti nel modo giusto possono rendere l’idea e fare la differenza.

Messaggi di Pasqua 2024: come inviare gli auguri in modo originale

Restiamo più distanti dall’animo religioso della festa e dedichiamo semplicemente un pensiero a parenti e persone care. Trasmettiamo la nostra volontà di augurare un momento felice in questo modo:

Che questa Pasqua porti nella tua vita più amore, speranza e gioia. Buona Pasqua!

Auguro a te e alla tua famiglia una Pasqua serena, piena di pace, amore e gioia. Che sia un momento di rinnovamento, spensieratezza e felicità.

In questo giorno di Pasqua, possano il calore e l’amore circondare la tua casa. Buona Pasqua a te e ai tuoi cari.

Buona Pasqua. Sorprendete e lasciatevi sorprendere (Don Cristiano Mauri).

In questa Pasqua, ti auguro di dedicarti a trascorrere momenti preziosi con chi ami, rinnovando i legami e creando nuovi ricordi.

Per chi volesse sottolineare l’importanza dell’aspetto religioso che permea questa festività, scegliamo frasi più simili a:

Auguro a te e alla tua famiglia la Pasqua più felice di tutte. Che Dio ti benedica oggi e per sempre!

Possa Dio riempire la tua casa di amore e di serenità: buona Pasqua!

In questo giorno di Pasqua, possa il tuo cammino essere illuminato dalla fede, reso più forte dalla speranza e guidato dall’amore del Signore.

C’è anche chi predilige dei messaggi simpatici per augurare una serena Pasqua. In questo caso, possiamo rivolgerci ad amici e parenti usando un tono simile a questo: