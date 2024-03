Kate Middleton, aspettativa di vita? I medici esprimono il loro parere

Kate Middleton, aspettativa di vita della principessa con il tumore che le è stato diagnosticato? I medici esprimono il loro parere

Kate Middleton sta vivendo delle settimane davvero molto difficili. Avrebbe potuto immaginare che questo 2024 non sarebbe stato positivo per lei, quando subito dopo le feste di Natale, si è ritrovata ad essere trasportata in ospedale d’urgenza per poi essere sottoposta ad un intervento all’addome. Come al solito, i sudditi cominciarono a percepire che c’era qualcosa che non andava, così alla fine il palazzo decise di rompere il silenzio e di raccontare quello che stava succedendo alla principessa. Ci tennero a precisare che quello che le era successo non aveva assolutamente a che fare con un cancro: mai avrebbero immaginato che, dopo poche settimane, si sarebbero ritrovati a ritrattare tali dichiarazioni.

Infatti era stato detto che la principessa sarebbe ritornata in pubblico in occasione delle feste pasquali, ma con l’avvicinare di questa festività, i sudditi sono tornati a percepire che qualcosa non andava. Incredibile, infatti, il legame della principessa Kate non solo con gli inglesi, ma con tutto il mondo che è stato molto in pena per lei, fino a che non ha deciso lei stessa di rompere il muro del silenzio e di raccontare in un video quello che le sta succedendo in queste settimane così tanto difficili. Purtroppo le è stato diagnosticato un cancro e ha preso questo periodo di tempo per stare a casa, cercare di metabolizzare la notizia e prepararsi alle cure che l’avrebbero aspettata.

Kate Middleton: di cosa si tratta il suo tumore e qual è l’aspettativa di vita

In questi giorni la principessa sta ricevendo messaggi di affetto da persone di tutto il mondo, d’altronde non bisogna dimenticare che Kate Middleton è il membro della famiglia reale più amato di tutti. Per certi versi alle persone ha sempre ricordato la principessa Diana, per il suo modo di essere sempre gentile e umile con i sudditi, disponibile, e mai scontrosa. La moglie perfetta per il principe William e la futura regina ideale. Tutti non vedono l’ora di vederla su quel tono, e la notizia di questo cancro ha davvero fatto mancare la terra sotto i piedi a tutti coloro che hanno cominciato a temere seriamente per la vita della futura sovrana. Oggi siamo qui per svelare a voi tutta la verità.

Qual è l’aspettativa di vita di Kate? Il suo cancro preoccupa tutto il mondo

In ogni caso, anche questo annuncio della principessa ha destato un po’ di sospetti. In modo particolare un medico ha deciso di rispondere a un po’ di perplessità delle persone, spiegando di cosa si tratta davvero questo tumore che ha colpito la principessa e quale potrebbe essere la sua aspettativa di vita. Jonathan Reiner, così si chiama questo dottore, ha provato a spiegare che la chemioterapia preventiva non serve a niente e che c’è qualcosa che la principessa sta continuando a nascondere ai sudditi per tenerli buoni. Questa è l’ipotesi meno complottistica che è stata fatta in questi giorni, considerato che addirittura alcune persone, hanno preso in considerazione la possibilità che lui fosse stato realizzato con l’intelligenza artificiale. Il medico ritiene che piuttosto che concentrarsi su ipotesi così assurde, bisognerebbe fare caso a quello che invece ha detto la principessa nel video che ha girato. Ci sono un po’ di cose infatti che proprio non gli tornano, essendo un esperto in materia e sapendo molto bene come funzionano questo genere di cose.

Il dottore è del parere che l’equipe che si è preso cura della principessa già sapesse della patologia di Kate Middleton e che non le avrebbero fatto quell’intervento se lei non fosse stata a conoscenza di quello che le stava succedendo. Dunque non si tratterebbe di una chemioterapia preventiva come ha spiegato ma di una vera e propria cura. Il medico ha spiegato che non è semplice fare delle previsioni sull’aspettativa di vita della principessa dal momento in cui non è a conoscenza della patologia, ma che sicuramente sarà seguita da medici super professionali che faranno del suo meglio per guarirla da questo brutto cancro.