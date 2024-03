Annalisa sarà la madrina del Pride di Roma 2024: spuntano le prime foto

Annalisa, dopo il successo incredibile riscosso al Festival di Sanremo, sarà la madrina del Pride di Roma 2024: spuntano le prime foto

Stiamo sicuramente vivendo l’era di Annalisa e questo non ci dispiace affatto. Quando un po’ di anni fa ha cominciato la sua carriera, mai avrebbe immaginato che sarebbe arrivato a riscuotere tutto questo successo. Come tanti altri il suo esordio è avvenuto nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dove non riuscì a trionfare ma si classificò seconda. All’epoca Annalisa era davvero molto giovane, e in molti la consideravano un po’ troppo acerba. Infatti era timida, e faceva veramente fatica ad esternare tutto il suo talento. Ha avuto bisogno di un po’ di anni per carburare, ma sicuramente classificarsi seconda e scrollarsi così di dosso tutte le aspettative, è stato di grande aiuto per lei, che ha avuto la possibilità di prendersi un po’ di anni per lavorare su se stesso e trovare la sua strada. La sua carriera è stata un crescendo, e ad oggi Annalisa si trova davvero all’apice del suo successo, del suo talento della sua femminilità.

È proprio considerato tutto il successo che sta ottenendo, ha ricevuto una sorta di “riconoscenza” piuttosto importante, infatti è stata scelta come madrina del Gay Pride di Roma che si terrà a giugno.

Annalisa è stata scelta come madrina del Pride di Roma: le prime parole sui social

“Sono onorata di poter dare il mio contributo in questa giornata così importante! Celebrare insieme i 30 anni del Pride Roma sarà speciale, e soprattutto un’occasione unica per attirare l’attenzione ancora una volta sui diritti della comunità Lgbtqia+ e di tutti” sono state queste le prime parole di Annalisa sui social. “Sarà una grande festa in onore della libertà di essere, concetto per me centrale nelle canzoni e nella vita, per una società che possa dirsi civile. Quindi grazie immensamente per questo invito che mi emoziona e riempie di orgoglio come poche cose al mondo“.

Il Gay Pride è un evento davvero molto importante, infatti non si tratta di una pagliacciata come dicono in tanti, ma è un avere propria festa, un modo per ricordare quanto sia importante essere se stessi dopo anni e anni di battaglie, da parte di uomini e donne che hanno perso la vita semplicemente perché venivano considerati diversi. Non bisogna mai dimenticare il passato e questa manifestazione è proprio un modo per far sì che tutte quelle vittime vengano ricordate, per accertarsi che tragedie di questo genere non accadano più. E Annalisa sarà una madrina perfetta per questo evento così importante.

Comunque sia non sono mancate le polemiche sui social, infatti molte persone sono contenta del fatto che Annalisa sia stata scelta ma allo stesso tempo non comprendono il motivo per cui non abbiano deciso di optare per artisti come Baby Mama, che non solo fa parte della comunità LGBTQ+, ma quest’anno durante la sua partecipazione al festival di Sanremo con cui ha riscosso un discreto successo, ha portato sul palco temi davvero molto importanti, parlando a milioni di telespettatori dell’importanza di essere se stessi e di amare che si vuole.