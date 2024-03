Giorgio Locatelli chiama l’ambulanza: le condizioni della figlia sono gravissime

Giorgio Locatelli ha passato attimi di paura: lo chef è stato costretto a chiamare l’ambulanza per la figlia, trovatasi in condizioni gravissime. Scopriamo cos’è successo.

Ci sono momenti nella vita difficili da dimenticare. Quando si prova paura per i propri cari, si vivono spaventi immensi che si incidono nella propria memoria, rappresentando ricordi da incubo incancellabili. Ne è consapevole Giorgio Locatelli, famoso chef stellato conosciuto per i piatti gourmet della sua Locanda Locatelli e per essere giudice di MasterChef, che ha vissuto un momento terribile per via della salute della figlia Margherita.

Il re dei fornelli ha attraversato attimi terribili, ritrovandosi costretto a chiamare l'ambulanza per trasportare d'urgenza la figlia in ospedale, dove è arrivata in gravissime condizioni per poi essere ricoverata per molto tempo. Ci sono voluti ben due anni perché la giovane si riprendesse.

Giorgio Locatelli e la salute della figlia in pericolo: il retroscena drammatico

Se la carriera di Locatelli è stata movimentata, lo stesso è accaduto per la sua vita familiare. In particolare, lo chef ha affrontato un problema enorme, soffrendo e preoccupandosi per molto tempo. La figlia Margherita è stata colpita da una gravissima infezione, ritrovandosi ricoverata d’urgenza per via di un’allergia alimentare. Sentitasi male, è stato suo papà a chiamare l’ambulanza.

Ci sono voluti due anni perché la giovane stesse meglio: oggi ha 28 anni ed è fuori pericolo, ma ha fatto prendere uno spavento enorme a Locatelli e a tutti i suoi parenti. I genitori le sono stati vicini in quel momento terribile. Malgrado sia tornata alla normalità, Margherita deve continuare a fare attenzione a cosa mangia, avendo delle fortissime allergie alimentari, che la espongono al pericolo di finire in shock anafilattico.

Dopo quello spaventoso episodio, lo chef stellato ha proposto nel suo ristorante dei menù speciali pensati per coloro che soffrono di allergie al pari della figlia.

Giorgio Locatelli, chi è la compagna della sua vita

Margherita Locatelli è nata dal matrimonio tra Locatelli e Plaxy Cornelia Exton. 59 anni, la moglie di Locatelli ha un fascino senza tempo: i due si sono conosciuti a Londra, dove lo chef stava facendo gavetta. Innamoratisi perdutamente, dal loro amore è nata Margherita, secondogenita del cuoco, che prima ha avuto un figlio da una precedente storia.

Oltre che coppia nella sfera sentimentale, Giorgio e Plaxy lavorano insieme, essendo entrambi impegnati nella gestione della Locanda Locatelli.