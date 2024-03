Fedez, il rapper fa gli scatoloni e lascia casa: il video del trasloco con il padre

Fedez ed il trasloco con papà Franco: scatoloni mentre la Ferragni ed i bambini non ci sono. Cosa gli aspetta

Pare proprio che non ci sia più nulla da recuperare tra Fedez e Chiara Ferragni. I due sono ai ferri corti già da un po’ e pare che ora nemmeno si parlino. Lei aveva parlato di una “crisi importante” da Fabio Fazio senza aggiungere altro e quello che abbiamo visto negli ultimi giorni e ore pare proprio confermare che l’era dei Ferragnez sia terminata.

Non solo il gelo durante le feste di compleanno dei loro bambini, Leone e Vittoria che a distanza di pochi giorni hanno compiuto sei e tre anni. I due non si sono fatti vedere insieme sui social postando solo foto separati e con i bimbi rigorosamente di spalle, dopo le diffide che si sono rivolti a vicenda. E ora, mentre Chiara non c’è, Fedez fa gli scatoloni e lascia casa.

Fedez ed il trasloco con papà Franco

Si erano trasferiti nella nuova, mega e lussuosa casa solo a novembre scorso, eppure l’idillio per i Ferragnez è già terminato. È Fedez a lasciare il mega appartamento di City Life dopo alcune settimane in cui era stato via da casa. Lo fa nel momento in cui la sua ormai ex moglie con i bambini non c’è. La Ferragni è volata a Dubai ed il rapper, aiutato da suo padre Franco, ne approfitta per prendere le sue cose e lasciare definitivamente quello che doveva essere un nido d’amore.

Lui la butta sul ridere facendo una Instagram Story in ascensore durante la quale inquadra lui ed il padre con gli scatoloni e dice: “Volevi goderti la pensione pa’? E invece…” ironizza Fedez sottolineando che nell’ultimo mese i traslochi fatti non sono stati pochi: “Quattro o cinque”, risponde Franco Lucia. Negli ultimi giorni il rapper ha anche svelato di aver vissuto in un appartamento affittato su Airbnb ma evidentemente ora forse ha trovato una nuova sistemazione.

La nuova vita del rapper

Fedez è pronto ad una nuova vita, quello da padre separato. In questi ultimi giorni ha ironizzato molto sul suo armadio improvvisato (con i vestiti ammucchiati su una panca) o le buste del cibo d’asporto sistemate davanti alla porta di ingresso giurando però di fare la raccolta differenziata.

Insomma, messaggi ironici ma che dicono chiaramente che si apre per lui una nuova era. Al suo fianco, come sempre, i suoi genitori che non lo hanno mai abbandonato, nè privatamente e né tantomeno sul lavoro. In questi giorni ha dovuto dire addio anche a “Muschio Selvaggio” ma pare che Federico non si voglia perdere d’animo.