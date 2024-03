Fedez e Chiara Ferragni, la rivelazione: “Nemmeno si parlano”

Rapporti sempre più tesi tra Chiara Ferragni e Fedez, a distanza di settimane dall’inizio della crisi i due non si parlano.

Si continua a parlare della crisi dei Ferragnez, una delle coppie più note e amate del mondo dello spettacolo. Sin dall’inizio della loro storia d’amore hanno sempre condiviso la loro quotidianità conquistando il sostegno e l’affetto di milioni di fan, per loro è stato un fulmine a ciel sereno scoprire che il loro matrimonio potrebbe essere giunto definitivamente al capolinea.

Da settimane Fedez non vive più nel lussuoso attico a CiyLife insieme alla sua meravigliosa famiglia, per stare vicino ai suoi figli ha preso una casa in affitto nelle vicinanze. Più volte è stato fermato dai giornalisti ma non si è mai lasciato sfuggire alcun dettaglio in merito al suo attuale rapporto con la ‘moglie’, continua a ripetere che la sua unica priorità in questo momento sono i suoi figli. Chiara Ferragni ha svelato qualche dettaglio in più dicendo che non è stata sua la scelta di separarsi.

Gelo totale per i Ferragnez? I due non si rivolgono la parola

Non è un momento affatto semplice per la chiacchierata coppia. In moltissimi sperano che possano risolvere presto i loro problemi e tornare ad essere complici e innamorati come prima ma non è detto che questo succederà. Ospite nelle scorse settimane di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa la nota influencer parlando della rottura con il ‘marito’ ci ha tenuto a ribadire che non si tratta affatto di una strategia per distogliere l’attenzione dai suoi problemi giudiziari.

Chiara Ferragni ha fatto anche sapere che in passato lei e Fedez hanno già affrontato momenti di crisi, nessuna però era mai stata così forte. Al conduttore aveva poi rivelato che lei e il rapper si sentono, insieme hanno due figli e non possono certo tagliare i ponti così da un momento all’altro. Sembra però che la situazione tra loro sia peggiorata, nelle scorse ore è spuntata un’indiscrezione che ha preoccupato non poco i fan. Di che si tratta? A quanto pare al momenti i due non si rivolgono la parola.

Fedez e Chiara Ferragni non si parlano? Spunta l’indiscrezione

Nei giorni scorsi un evento ha riunito i Ferragnez, entrambi erano infatti presenti alla festa di compleanno del figlio. Il 19 marzo il piccolo Leone ha compiuto 6 anni, i suoi genitori per il suo bene hanno messo da parte asio e rancori e hanno festeggiato insieme a lui. Moltissimi fan hanno sperato che l’occasione potesse far tornare il sereno tra loro, ma la crisi sembra essere ancora grave.

Sembra infatti che Chiara Ferragni e Fedez fossero insieme solo per il figlio, l’evento però non è servito a farli riavvicinare. Nelle scorse ore Deianira Marzano sul suo profilo Instagram ha riportato un messaggio che le è stato inviato da una fonte che vuole restare anonima. Questo è ciò che si legge: “Caso Fedez Ferragni: loro nemmeno si parlano. Hanno fatto le foto separate e giocato separati, la situazione sembra davvero tesa… Tanto da non parlarsi.” Col tempo riusciranno a lasciarsi questa delicata situazione alle spalle? Si attendono nuove indiscrezioni per saperne di più sul loro attuale rapporto.