Chiara Ferragni e Fedez, nuova decisione: si sono diffidati a vicenda, il motivo

Chiara Ferragni e Fedez: è il momento delle diffide. I coniugi sarebbero passati alle vie legati: il motivo della scelta secondo Fabrizio Corona

Si scrive una nuova pagina della storia sentimentale, e non solo, dei Ferragnez. Dopo la proposta di matrimonio all’arena di Verona, la nascita di Leone, il sì, l’arrivo di Vittoria e tante altre tappe importanti del loro percorso insieme, pare che ora sia il momento non solo della crisi ma anche delle diffide. A rivelarlo è Fabrizio Corona che su DillingerNews ha lanciato una nuova bomba di gossip. Chiara Ferragni e Fedez si sarebbero diffidati a vicenda, ma perché? Vediamo cosa si sa sulla questione.

Chiara Ferragni e Fedez: guerra a suon di diffide

Dopo la scelta, palese, di non mostrare i figli più in volto, Fedez e Chiara Ferragni stupiscono ancora il pubblico. A dare l’indiscrezione, come anticipato, è l’ex re dei paparazzi che spiega anche quali sarebbero i motivi di questa azione e la scelta di postare solo foto dei bambini di spalle potrebbe centrare qualcosa.

Negli scorsi giorni si è parlato di un possibile divorzio in atto. C’è da ricordare, infatti, come ha fatto l’avvocato divorzista Antonio Scarnera, che questa scelta potrebbe essere legata ad un procedimento legale in corso in quanto due genitori separati o che divorziano “non possono più pubblicare le foto dei figli senza autorizzazione dell’ex coniuge”. Forse non c’entra nulla la questione della proposta di legge sulla tutela dei minori a cui hanno pensato in tanti? La risposta ce l’ha Fabrizio Corona.

Il motivo delle diffide

“Vi possiamo spiegare che sono partite le diffide da parte degli avvocati di Fedez nell’utilizzare e strumentalizzare i figli sui social come contenuto per fare hype e per creare compassione nei confronti del pubblico”. Secondo Corona, dunque, uno stop sull’esposizione dei figli sarebbe arrivato da parte del rapper nei confronti della moglie. Lei, dal canto suo, non se ne sarebbe stata a guardare. Lo avrebbe diffidato a sua volta, secondo quanto racconta l’ex re dei paparazzi, nel parlare di lei quando sarà ospite da Francesca Fagnani a “Belve”. L’intervista di Fedez è attesissima e la Ferragni ha paura, evidentemente, che il marito possa dire troppo. Al momento c’è da dire che queste restano solo delle indiscrezioni che non trovano nessuna conferma da parte dei diretti interessati.