Giusy Buscemi, scioccano le frasi dell’attrice: “Carriera e maternità? Non possono andare insieme”

Giusy Buscemi, in procinto di tornare in tv, si lascia andare ad una confessione scioccante su carriera e maternità: “Non possono andare insieme”.

Sta per tornare su Rai 1 con la sua ultima produzione da protagonista: “Vanina – Un vicequestore a Catania“. Giusy Buscemi, dopo essersi presa una lunga pausa dagli impegni televisivi e cinematografici, è pronta per intrattenere nuovamente il pubblico con la miniserie composta da quattro puntate. E che la vedrà recitare al fianco del collega Giorgio Marchesi.

Sui motivi che l’hanno tenuta per molto tempo lontana dal set non occorre interrogarsi più di tanto. L’ex miss Italia, che nel maggio 2017 sposava a Roma il regista Jan Michelini, ha avuto da lui ben tre figli: Caterina Maria (2018), Pietro Maria (2019) ed Elia Maria (2022).

Tre gravidanze arrivate nel giro di a malapena quattro anni, e che hanno visto l’attrice e il marito impegnati attivamente nel ruolo genitoriale. Interpellata a tal riguardo, la classe 1993 si è recentemente lasciata andare ad una confessione concernente il binomio “carriera-maternità”. Che, stando all’esperienza dell’attrice, non riuscirebbero proprio a camminare di pari passo.

Giusy Buscemi, la confessione scioccante sulla carriera: “Impossibile portarla avanti insieme alla maternità”

Gestire carriera e figli, secondo l’esperienza di Giusy Buscemi, è a dir poco infattibile. L’ex miss Italia, mamma di ben tre bambini, ne ha avuto un assaggio proprio in questi ultimi anni. Quando gli impegni genitoriali, cioè, sono arrivati a monopolizzare le sue intere giornate. Al punto tale da spingerla a porre un freno alla professione.

Quando le hanno chiesto se i figli, in qualche maniera, rovinassero la carriera di un’attrice, la 30enne non si è fatta problemi nel portare come esempio la propria esperienza. “Il mio cuore di madre mi impedisce di usare il verbo rovinare – ha esordito Buscemi, per poi aggiungere -. Certo è che carriera e maternità non vanno d’accordo se l’asticella è quella della perfezione“.

Nonostante l’ex miss Italia abbia sempre potuto contare sul supporto del marito Jan Michelini, i tre figli avuti dalla coppia sono un impegno tutt’altro che semplice di cui farsi carico. Interpellata a tal riguardo, l’attrice ha confidato al pubblico quali siano stati i suggerimenti che l’hanno guidata nell’impresa più difficile della sua vita: districarsi nel ruolo di madre e attrice.

Giusy Buscemi, la verità su carriera e figli: “Bisogna ascoltarsi. E capire in che direzione andare”

In certi momenti della vita, la carriera dovrà esser posta prima di qualunque cosa. In certi altri, invece, sarà la compagine familiare a dover essere privilegiata. Giusy Buscemi, forte della sua esperienza, si è sentita di elargire un unico, pratico consiglio alle sue fan: “Ascoltatevi“.

Del resto, come rimarcato dalla classe 1993, sono proprio le sensazioni che ciascuna mamma avverte dentro di sé a dover guidare le scelte. “Dovete capire se è il momento di spingere più da una parte o più dall’altra – ha sottolineato Buscemi -. Ed imparare a convivere con i sensi di colpa“. Che d’altro canto, se ciò a cui si ambisce è essere le migliori madri del mondo, ci saranno sempre.