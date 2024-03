“Isola dei Famosi”, è ufficiale: svelato il nome dell’opinionista in studio

“Isola dei Famosi”, c’è l’ufficiale sul cast in studio: chi saranno gli opinionisti, non uno ma due. La scelta di Pier Silvio Berlusconi

Manca ormai pochissimo alla finale del “Grande Fratello” ma Mediaset non chiude con i reality, anzi. Come è ormai consuetudine, Alfonso Signorini lascia il suo testimone a “L’Isola dei Famosi” che quest’anno, come ormai sappiamo, sarà condotta per la prima volta da Vladimir Luxuria che da opinionista ha fatto un salto di qualità prendendo le redini del programma condotto da Ilary Blasi nelle ultime tre edizioni.

Ed il resto del cast? Per quello in studio ormai è tutto ufficiale. Gli interrogativi restano per i naufraghi di cui ancora non ci sono info sicure. In studio vedremo un volto che ha già ricoperto il ruolo di opinionista ed una new entry, segno del cambio di passo imposto da Pier Silvio Berlusconi nella linea editoriale dei suoi programmi. Vediamo tutti i dettagli.

“Isola dei Famosi” e l’opinionista: non uno ma due

Sarà Sonia Bruganelli la nuova opinionista de “L’Isola dei Famosi”. Il suo nome che si vociferava già da alcuni giorni è stato ufficializzato nelle scorse ore. L’ex moglie di Paolo Bonolis replica la sua esperienza, dopo aver affiancato Alfonso Signorini al “Grande Fratello Vip”. Sarà al fianco della nuova conduttrice a non da sola.

Con lei, infatti, ci sarà un volto nuovo per il ruolo di opinionista ma che i telespettatori ed i fedelissimi di Mediaset e Canale 5 conoscono molto bene. SI tratta del giornalista del TG5 Dario Maltese. Quello che è stato già fatto per il reality più longevo della tv, si ripete anche con quello dedicato ai naufraghi. L’amministratore delegato di Mediaset vuole che si segua una linea pulita e intransigente, che non si cada più nel trash come fatto in passato e così ha scelto un altro volto amico del pubblico ma serio e rigoroso per commentare in studio, di settimana in settimana, quello che avviene.

Dario Maltese avrà dunque il compito di tenere a freno possibili derive trash e l’esuberanza della Bruganelli, dando una linea sobria ma accattivante al reality.

Novità assoluta anche per l’inviato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

È ufficiale anche il nome dell’inviato in Honduras. Quest’anno per il reality un’altra vera novità: sarà per la prima volta nella storia del programma una donna. Si tratta della showgirl Elenoire Casalegno. Insomma tutto rinnovato per l’edizione 2024 de “L’Isola dei Famosi”. L’unico anello di congiunzione con le scorse edizioni resta Luxuria che ha l’arduo compito di fare da padrona di casa.