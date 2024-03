Rogo divampa in un’abitazione: sterminata un’intera famiglia

A Sottomarina di Chioggia, in provincia di Venezia, la scorsa notte, un incendio è scoppiato in un’abitazione: morti una coppia di coniugi e il figlio.

Un’intera famiglia sterminata in un incendio divampato in casa. La tragedia si è consumata la notte scorsa a Sottomarina, frazione del comune di Chioggia, in provincia di Venezia. A perdere la vita un ragazzo di 27 anni, la madre di 58 ed il padre 63enne.

La chiamata ai soccorsi è arrivata da alcuni passanti, un gruppo di ragazzi che, vedendo le fiamme ed il fumo provenire dall’appartamento, ha dato l’allarme e provato a mettere in salvo la famiglia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i sanitari del 118: purtroppo, al loro arrivo, per le tre vittime era ormai troppo tardi. Ancora da stabilire le cause del rogo.

Sottomarina, rogo divampa in un’abitazione: morti padre, madre e figlio

Sono Gianni Boscolo Scarmanati, di 63 anni, la moglie Gisella Veronese, di 58, ed il figlio 27enne Davide, le vittime dell’incendio divampato la notte scorsa, tra sabato 23 e domenica 24 marzo, nell’appartamento dove vivevano a Sottomarina, frazione di Chioggia (Venezia).

Stando alle prime informazioni, come riportano alcune testate locali e la redazione di Leggo, le fiamme sarebbero divampate, per cause ancora da stabilire, al piano terra dello stabile, sito in via Roma, mentre i componenti della famiglia dormivano al piano superiore. Ad ucciderli sarebbero state le esalazioni del fumo provocato dal rogo.

Un gruppo di giovani, notando le fiamme ed il fumo, hanno dato l’allarme ed hanno provato anche a salvare le tre persone utilizzando una scala. Nel frattempo, sul posto sono arrivate alcune squadre dei vigili del fuoco e lo staff medico del Suem 118. I pompieri hanno spento le fiamme e trovato la famiglia, ormai senza vita: inutile ogni tentativo di rianimazione.

In corso le indagini

Sul posto anche le forze dell’ordine che ora stanno conducendo le indagini in modo da chiarire quali siano le cause che hanno provocato il rogo, ancora da stabilire. Per consentire gli accertamenti, l’abitazione è stata sottoposta a sequestro.

La tragedia ha ricordato quella avvenuta dieci giorni fa a Bologna, dove una giovane madre di 32 anni ed i tre figli, due gemellini di 2 anni e la sorellina di 6 anni, erano morti a causa di un rogo scoppiato nell’abitazione in cui vivevano.