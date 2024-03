Kate ha il cancro, cosa ha detto ai figli

Sono drammatici i giorni che stanno trascorrendo a Palazzo Reale. I sostenitori di Kate Middleton, da tutto il mondo, si stringono intorno alla famiglia reale, in particolar modo dopo la rivelazione che la Principessa ha rilasciato nel primo video pubblicato dopo due mesi di scomparsa dalla scena pubblica.

Dopo due mesi trascorsi lontano dalla scena pubblica, Kate Middleton riappare in un video dando l’annuncio ufficiale della sua malattia, argomento di cui già si parlava intensamente da diverse settimane. In questo periodo di tempo, il pubblico del web che cercava sue notizie si è trovato dinnanzi a teorie cospirazionistiche di ogni genere, foto ritoccate e silenzi da parte della famiglia reale inglese.

La verità è che tutti hanno preso il giusto tempo per metabolizzare quanto accaduto, proteggere la privacy che spetta ad un argomento tanto delicato e trovare il modo per parlarne ai tre piccoli della famiglia, così come spiega la stessa Kate nel video. La Principessa del Galles ha rivelato di star affrontando le prime fasi del trattamento contro il cancro.

Kate Middelton, l’annuncio della malattia ai figli

Kate ha spiegato di essere stata sottoposta ad un intervento chirurgico all’addome a Londra, pensando dapprima che la sua situazione non fosse cancerosa. L’intervento riuscì perfettamente, anche grazie alla bravura del team medico alla quale la Principessa si è affidata. Tuttavia, dopo l’operazione, gli esami hanno rivelato la presenza del cancro. Questo ha comportato l’inizio della chemioterapia preventiva.

Nel video, Kate ha ammesso che si è trattato di uno shock per lei e la sua famiglia. Insieme a William, hanno fatto il possibile per mantenere riservatezza e privacy per il bene della stessa. Hanno preso il tempo necessario anche per spiegarlo a George, Charlotte e Louis assicurando ai bambini che la mamma starà bene, che diventerà ogni giorno più forte e che l’importante resta concentrarsi sulle cose che aiuteranno la guarigione nella mente, nel corpo e nello spirito. Non sono mancati, da parte della principessa, gli elogi al Principe William, che le è rimasto accanto perennemente, costituendo una grande fonte di conforto e rassicurazione. Leggi anche: “Kate Middleton, voglio screditarla in un momento di vulnerabilità”.