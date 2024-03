Incidente nel porto: marinaio perde la vita a bordo di una nave

Ieri sera, nel porto di Napoli, un marinaio di 45 anni ha perso la vita in un tragico incidente mentre si trovava a bordo di una nave ormeggiata.

Subito è stato lanciato l’allarme e sul posto si sono precipitati i soccorsi che, purtroppo, nulla hanno potuto fare per il marinaio: all’arrivo dei sanitari, era già privo di vita. Sono state già avviate le indagini per ricostruire nel dettaglio la dinamica e le cause del drammatico episodio.

Nella serata di ieri, sabato 23 marzo, un marinaio è rimasto vittima di terribile un incidente sul lavoro nel porto di Napoli. A perdere la vita Gaspare Davì, 45enne residente ad Erice, in provincia di Trapani.

Il marinaio, stando alle prime ricostruzioni, come riferiscono alcune fonti locali e la redazione de Il Corriere del Mezzogiorno, era a bordo della nave Antares di GNV ed era impegnato nelle manovre di carico, prima che l’imbarcazione lasciasse il porto del capoluogo partenopeo, dove era ormeggiata, per raggiungere il porto di Palermo. Per cause ancora in fase di accertamento, la vittima è stata travolta dal semirimorchio di un tir, in fase di manovra. Il marittimo non si sarebbe accorto della manovra.

A nulla sono serviti i tentativi dei soccorsi che hanno potuto solo constatare la morte di Davì, avvenuta sul colpo dopo l’incidente. Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine ed ora sono in corso le indagini per stabilire la dinamica esatta dell’infortunio mortale.

Il cordoglio di GNV

Dopo la tragedia, la GNV ha voluto esprimere, attraverso una nota, il proprio cordoglio per la famiglia del marinaio, che lascia la moglie e due figli. La compagnia ha anche garantito la massima collaborazione con le autorità competenti che si stanno occupando delle indagini e degli accertamenti volti a risalire alla dinamica e alle cause dell’incidente costato la vita al marittimo.