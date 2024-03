Bambino di 2 anni trovato morto nel bagno di casa dalla madre: disposta l’autopsia

A Longare, in provincia di Vicenza, un bambino di due anni è morto improvvisamente mentre si trovava in casa con la madre: inutile ogni tentativo di soccorso.

Tragedia nella serata di sabato a Longare, comune della provincia di Vicenza, dove un bambino di appena due anni è morto improvvisamente nella sua abitazione. Il piccolo è stato trovato riverso sul pavimento del bagno dalla madre che ha dato subito l’allarme.

Presso l’appartamento si sono precipitati i sanitari del 118 che hanno provato disperatamente a rianimare il piccolo, ma non è stato possibile far nulla per salvargli la vita. L’equipe medica si è dovuta arrendere costatandone la morte. È stato già disposto l’esame autoptico sulla salma che dovrà stabilire con precisione le cause del decesso.

Longare, bimbo di due anni trovato morto in casa dalla madre: inutili i soccorsi

Un bambino di soli due anni è morto improvvisamente nella casa in cui viveva con i genitori. Questo il dramma che si è consumato nella serata di sabato scorso, 23 marzo, in un appartamento di Longare, in provincia di Vicenza.

Il piccolo, secondo quanto ricostruito al momento, come riferisce la redazione di Leggo, era stato lasciato per qualche secondo in bagno dalla madre che lo aveva appena lavato. Quando la donna è tornata, lo ha trovato riverso sul pavimento, privo di sensi. Immediata la chiamata al numero unico per le emergenze.

Sul posto è arrivata, in pochi minuti, un’ambulanza con a bordo lo staff medico del Suem 118. I sanitari hanno avviato le manovre salvavita, ma, dopo diversi tentativi, si sono dovuti arrendere all’evidenza dichiarando il decesso del bimbo per il quale non c’è stato nulla da fare.

Disposta l’autopsia sulla salma

Presso l’appartamento sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Vicenza che hanno eseguito tutti gli accertamenti del caso ed ora stanno indagando, coordinati dalla Procura della Repubblica del capoluogo di provincia veneto, per chiarire le cause della morte.

Secondo quanto emerso, il piccolo non soffriva di alcuna patologia particolare e l’ipotesi più accreditata è quella di un malore improvviso, probabilmente un arresto cardiocircolatorio. A stabilirlo con certezza saranno i risultati dell’autopsia sulla salma, che verrà effettuata nei prossimi giorni su disposizione dell’autorità giudiziaria.

La notizia si è subito diffusa in paese gettando nello sconforto l’intera comunità locale che si è stretta al dolore della famiglia del piccolo.