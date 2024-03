Risparmio Casa non ferma la sua ascesa: apre il 24° punto vendita in questa regione

Risparmio Casa apre un nuovo store in una nota regione italiana: scopriamo dove si trova il negozio e i dettagli della novità, che fa salire a 24 il numero dei punti vendita dell’insegna nella zona.

È tempo di novità sulla scena della grande distribuzione italiana. Una nota catena si allarga, dando vita a un nuovo punto vendita. Si tratta di Risparmio Casa, presente per tutto lo Stivale con innumerevoli store, azienda contraddistinta da un’offerta molto ampia.

Dai prodotti per la casa, a quelli per l’igiene personale, l’insegna è conosciuta in particolare per le ottime offerte riguardanti i detersivi, i giocattoli, la profumeria e i prodotti per gli animali. Arrivano un importante aggiornamento per il marchio, che ha aperto i battenti di un nuovo punto vendita in una regione d’Italia, facendo salire il numero dei suoi negozi in questa zona a 24 (scopri i dettagli di una nuova apertura).

Risparmio Casa: apre uno store in questa regione, dove si trova

Gruppo della grande distribuzione focalizzato sui prodotti per la cura della persona e della casa, Risparmio Casa apre un nuovo punto vendita in Lombardia. 24esimo store della zona, la novità approda nei pressi di Milano, a Sesto San Giovanni.

Il nuovo negozio è gigantesco, estendendosi per oltre 2.500 metri quadrati e vede impegnato uno staff di 19 addetti, di età intorno ai 30 anni, nella volontà del gruppo di stimolare l’occupazione giovanile.

Inoltre, per assicurare la parità di genere, il team è composto da una decina di figure femminili che ricoprono posizioni di rilievo, come quella di Vicedirettore. Non da ultimo, la maggior parte degli assunti sono della zona (qui ti abbiamo parlato di un altro nuovo supermercato pronto ad aprire i battenti).

Risparmio Casa e il nuovo punto vendita: altri dettagli

Il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto di Stefano, si è detto felicissimo per questa nuova apertura, fonte di vitalità per il territorio sia in termini occupazionali, sia per la spesa degli abitanti.

Collocato in via Pace 98, lo store sarà aperto dalle 8,30 alle 20, da lunedì al sabato. La domenica aprirà invece alle 9. Tra i suoi scaffali si potranno trovare tantissime proposte tra prodotti per la cura della casa, della persona, giocattoli, cibo per animali e cartoleria, con marchi famosi e anche linee firmate dell’azienda stessa.