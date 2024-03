Decathlon approda anche qui: da fine marzo nuovi posti di lavoro

Decathlon: un nuovo punto vendita arriva nel nostro Paese. Nuovo logo e store di oltre 3 mila metri quadri con nuove opportunità

È uno dei grandi brand conosciuti e che spopolano in Europa e nel mondo, il preferito dagli amanti dello sport per la sua grande scelta, praticità ed economicità ed un punto di riferimento per chi cerca articoli specialistici senza spendere una fortuna. Parliamo ovviamente di Decathlon che è pronto ad aprire un nuovo punto vendita in Italia, il primo con un logo tutto nuovo.

La società che fa capo al gruppo francese omonimo oggi conta 140 negozi e ha all’attivo 1,5 miliardi di euro di ricavi. È un punto fermo dell’economica mondiale ed ogni nuova apertura è sempre un investimento che non delude. Vediamo, dopo un’altra e importante nuova apertura, dove arriva in questi giorni e cosa propone.

Decathlon, la nuova apertura è qui. C’è la data

Sarà Trento ad accogliere un nuovo negozio Decathlon. Non un punto vendita qualsiasi ma uno store che conterà ben 3 mila metri quadrati di esposizione ed un parcheggio sotterraneo. La zona scelta, infatti, per la nuova apertura è quella dell’edificio che un tempo ospitava il supermercato Poli di via Gemma de Gresti oggi completamente trasformato e pronto ad accogliere il mondo dello sport e non solo.

L’Inaugurazione è prevista per mercoledì 27 marzo mentre l’apertura al pubblico è calendarizzata per il giorno successivo. Si potrà dunque ammirare cosa è nato in città da giovedì. Un’apertura che si era intuita da tempo per via dei lavori che erano attivi nello stabile e per le info già presenti da temposul sito ufficiale, ma che è arrivata anche prima del previsto.

Sul nuovo store c’è grande riserbo e poco si sa a riguardo. L’azienda vuole dare una grande sorpresa alla città nel giorno dell’apertura ufficiale al pubblico. Sicuramente il marchio mondiale dello sport low cost sarà un grande attrattore per la zona e potrà svolgere anche il ruolo di facilitatore degli acquisti in generale.

Aperture e nuovi posti di lavoro: il momento è florido

Si tratta di un periodo molto florido per il settore del commercio in Trentino. Quella della Decathlon non è la sola grande apertura negli ultimi tempi. La città sta vivendo una grande espansione, dal settore alimentare a quello degli acquisti in generale e questo non fa che crescere gli introiti ma anche consentire di dare nuovi posti di lavoro in città. Per l’apertura del marchio francese le opportunità sono state diverse e questo ha rappresentato sicuramente una boccata d’aria per chi era in cerca di occupazione.