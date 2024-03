Ilary Blasi, lite con il figlio Cristian in strada: “Atmosfera grigia”

Ilary Blasi ha avuto una lite furente con il figlio Cristian nel bel mezzo di una in strada: vediamo i dettagli di questo retroscena clamoroso.

La famiglia di Ilary Blasi ne ha passate tante negli ultimi anni. La fine del matrimonio tra la conduttrice e Francesco Totti è stato un duro colpo: dopo 25 anni di matrimonio, la storica coppia si è spezzata. L’amore da copertina del duo ha portato alla nascita di Cristian, Chanel e Isabel, che sono spesso finiti al centro dei riflettori per via della notorietà dei genitori.

Lui calciatore intramontabile, lei prima letterina poi presentatrice di grande successo, per più di due decadi hanno creato un duo tra i più amati dello spettacolo. Poi, però, la favola è finita, portando a un travagliato addio fatto di incomprensioni e tradimenti: Totti si è ricostruito una vita con Noemi Bocchi, mentre la Blasi con Bastian. Nonostante gli ex si siano lasciati da tempo, il loro divorzio è ancora in corso, per decidere come spartire i loro immensi patrimoni. In questo clima così teso, spunta uno scontro epico tra la Blasi e il figlio Cristian.

Ilary Blasi, la lite furente con il figlio Cristian: cos’è successo

18 anni e passione per il calcio nel dna, Cristian è il primogenito della Blasi e di Totti, che sta seguendo le orme del padre. Il giovane si è trasferito a Madrid per giocare nel Rayo Vallecano, portando avanti la carriera calcistica: la Blasi è approdata nella città spagnola per andare a trovare il figlio. Ed è qui che è scoppiato il caos.

L’obiettivo dei paparazzi ha pizzicato madre e figlio intenti a litigare in modo acceso nel bel mezzo della strada, mettendo in scena uno spettacolo spiacevole (scopri un focus sulla figlia della Blasi e Totti Chanel).

Ilary Blasi e lo scontro con il figlio: i dettagli

Ilary e Cristian hanno litigato per strada, apparendo molto arrabbiati. Entrambi visibilmente infuriati, i due si sono poi divisi: il 18enne è tornato nella casa in cui si è stabilizzato, mentre la Blasi in hotel. Poi, si sono rincontrati per cenare insieme.

Per quanto riguarda i motivi dello scontro, sembra che i due non siano stati d’accordo su come organizzare i giorni insieme a Madrid. In disaccordo sul piano, la conversazione si è animata con una forte lite, che però è stata ben presto superata. Madre e figlio si sono goduti i giorni insieme nella città spagnola, superando lo screzio, visto che non passeranno la Pasqua insieme. Cristian e le sorelle (scopri qui un retroscena clamoroso su Chanel) trascorreranno le feste con il padre Totti e la compagna Noemi.