Tragico incidente in bicicletta: muore un uomo di 54 anni

Un uomo di 54 anni è morto in ospedale, dove era ricoverato da quasi una settimana in seguito alle ferite riportate in un incidente in bici a Pordenone.

Non ce l’ha fatta l’uomo di 54 anni che sabato 16 marzo era rimasto gravemente ferito in un incidente in bicicletta a Pordenone, dove viveva. Il 54enne è deceduto in ospedale venerdì scorso, dopo sei giorni di ricovero.

Secondo quanto ricostruito, la vittima si trovava in sella alla sua due ruote, quando, per cause ancora in fase di accertamento, è caduto battendo violentemente la testa contro un tombino. I soccorsi, giunti sul luogo dell’incidente, avevano subito trasportato in ospedale il 54enne per il quale, però, non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita.

Pordenone, cade dalla bici: 54enne muore in ospedale dopo sei giorni di agonia

Viorel Ticlean, il 54enne di origini romene rimasto gravemente ferito in un incidente in bici a Pordenone, è morto venerdì scorso, 22 marzo, all’ospedale di Udine dove si trovava ricoverato da giorni.

L’uomo, secondo quanto riferiscono i colleghi de Il Gazzettino, nel pomeriggio di sabato 16 marzo stava percorrendo in sella alla sua bici viale Grigoletti, quando improvvisamente è caduto battendo la testa contro un tombino in ghisa.

Immediatamente sul posto si sono precipitati gli operatori del Suem 118 che hanno soccorso il ciclista e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di Pordenone. Considerate le gravissime condizioni del 54enne, i medici hanno disposto il trasferimento al Santa Maria degli Angeli di Udine. Qui, i medici hanno fatto di tutto per salvarlo, ma dopo sei giorni di agonia nel reparto di terapia intensiva, dove si trovava ricoverato, venerdì scorso è stata dichiarata la morte cerebrale.

Sul luogo dell’incidente sono arrivate anche le forze dell’ordine che hanno condotto i rilievi e gli accertamenti del caso sentendo alcuni testimoni. Da quanto emerso si sarebbe trattato di una caduta autonoma e nessun altro mezzo sarebbe, dunque, coinvolto nell’incidente. Sul caso è stato aperto un fascicolo d’indagine.

Ennesima tragedia stradale

Si aggrava ancora il numero delle vittime sulle nostre strade. Solo due giorni fa a Zapponeta, in provincia di Foggia, un ragazzo di 21 anni è morto in un drammatico incidente: l’auto su cui viaggiava il giovane si è ribaltata improvvisamente sulla carreggiata della la provinciale 141.