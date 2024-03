Diletta Leotta, lo scatto con una giacca da motociclista: il valore del capo d’abbigliamento

Con la giacca da motociclista Diletta Leotta lascia tutti senza fiato, il valore del capo di abbigliamento spiazza i fan, la cifra non è per tutti.

Le basta mostrarsi per mandare i suoi affezionati e tantissimi fan fuori di testa, d’altronde di fronte a così tanta bellezza e sensualità restare impassibili è proprio impossibile. Tutti coloro che la seguono e la amano non fanno che ripeterle quanto sia seducente e incantevole, non si stancano mai di riempirla di complimenti e like.

Per Diletta Leotta è un periodo d’oro, non solo dal punto di vista professionale ma anche a livello personale. In questi anni grazie al suo talento e al suo fascino irresistibile ha conquistato sempre più successo, è amatissima sia in televisione che in radio. Dallo scorso anno conduce anche un podcast intitolato ‘Mamma Dilettante’ in cui affronta il tema della maternità e il rapporto tra genitori e figli.

Diletta Leotta a Berlino sfoggia un look pazzesco, web in delirio

Lo scorso agosto la splendida conduttrice di Dazn è diventata mamma per la prima volta, la piccola Aria è nata proprio nel giorno del suo compleanno rendendo questa data ancora più speciale per lei. D’estate, mentre era ancora in dolce attesa, Loris Karius le ha fatto la proposta di matrimonio e presto convoleranno a nozze. I due pronunceranno il fatidico ‘si’ a giungo, ad oggi però non si è lasciata sfuggire molti dettagli sul matrimonio.

La coppia ha atteso qualche mese prima di annunciare che diventeranno marito e moglie, sui social Diletta Leotta ha spiegato ai suoi seguaci che volevano prima concentrarsi sulla nascita della figlia, adesso però sono pronti a compiere quest’altro passo importante per sugellare il loro amore. Intanto, in questi giorni si stanno godendo qualche momento di relax e vacanza a Berlino, dove sia lei che il compagno si sono tatuati il nome e la data di nascita della figlia.

Sul suo profilo Instagram, dove è seguita da 9,1milioni di follower, la favolosa conduttrice siciliana aggiorna continuamente i suoi fan per renderli partecipi della sua quotidianità. Diversi sono gli scatti che sta pubblicando durante il viaggio in Germania, uno dei look che ha sfoggiato ha subito catturato l’attenzione dei suoi seguaci. Come al solito è in forma smagliante e più bella che mai, toglierle gli occhi di dosso non è proprio possibile.

Giacca da motociclista e corpo stupendo, il valore del capo lascia a bocca aperta

L’ultimo post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram la ritrae a Berlino, in uno degli scatti ha sfoggiato un look pazzesco. Indossa jeans viola, una maglia cortissima che mette bene in risalto il suo corpo statuario e una giacca da motociclista che lascia aperta. Non una nomale giacca di pelle, ma un vero e proprio capo di lusso che non tutti possono certo permettersi.

Quella che indossa è una giacca in pelle nera semilucida di toro leggera di Balenciaga, la Racer Unity Sports Icon. Appartiene alla collezione Estate 2024 della Maison di Kering e costa quasi 10mila euro, una cifra da capogiro che ha spiazzato tutti. Lei come al solito è bella da togliere il fiato e i suoi tantissimi follower non hanno perso occasione per farle notare quanto sia favolosa e super sensuale, il post ha fatto il pieno di complimenti e like.