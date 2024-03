Sephora, apre un maxi store incredibile in questa grande città: c’è da impazzire

Sephora torna con una novità pazzesca: la nota insegna del beauty apre i battenti di un maxi store in una grande città italiana. Scopriamone tutti i dettagli.

Per le appassionate di beauty, Sephora è un sogno a occhi aperti. Si tratta di una tappa d’obbligo per coloro che sono in caccia di prodotti di bellezza: punto di riferimento nel mondo del make-up e dei prodotti per il corpo, oltre alle proposte sotto il suo marchio, lo store è un concentrato di brand famosi, offrendo una vasta gamma di proposte di ogni tipo.

Emporio nel segno della bellezza, arriva una novità clamorosa per Sephora Italia, che vede allungare il numero dei suoi store: un nuovo punto vendita ha appena aperto in una famosa città dello Stivale. Scopriamone tutti i dettagli (scopri qui l’apertura di un nuovo supermercato).

Sephora e il nuovo maxi store: i dettagli dell’apertura

Nata in Francia nel 1973, Sephora è una delle multinazionali del mondo del beauty, tra le più conosciute al mondo. Acquistata dalla Louis Vuitton and Moet Hennessy nel ’97 è presente per tutto il globo con un totale di 750 negozi in 17 paesi. In Italia ne conta 130: nei suoi store offre prodotti make-up, profumi, proposte per i capelli e per il corpo dei marchi più famosi, per un totale di 250 marchi, compresa la sua linea.

Amatissimo dalla appassionate di cosmesi, il marchio apre un nuovo negozio in Italia sbarcando in una grande città: si tratta di Firenze, dove il 22 marzo ha inaugurato un suo maxi store. Si tratta di un negozio enorme, esteso per 500 metri quadrati, situato in via dei Calzaiuoli, al numero 56 rosso, presso l’antico Palazzo del Bazar Bonaiuti (qui trovi un aggiornamento su una nuova apertura).

Sephora e l’inaugurazione dello store di Firenze

L’apertura del maxi store di Sephora a Firenze ha richiamato tantissimi visitatori, curiosi di scoprire la novità. Un tempo in questa location ha avuto sede la prima Coin fiorentina. Dopo che lo spazio è stato chiuso, ci sono voluti due anni per mettere in atto la ristrutturazione del gruppo Sephora: i lavori sono culminati in questa primavera e hanno dato vita a un negozio suggestivo, dal concept minimale reso unico dell’integrazione di elementi di vegetazione.

L’inaugurazione del nuovo store è stata un grande successo, vedendo partecipare anche star del calibro di Emma Marrone che si è esibita durante l’evento sul brano “Apnea” con cui ha gareggiato a Sanremo. Inoltre, sono stati presenti Cecilia Rodriguez, il truccatore Mr Daniel make-up, Ginevra Fenyes e la famosa tiktoker Carlotta Fiasella. Si tratta del terzo negozio sotto l’insegna Sephora della città.